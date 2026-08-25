القصة لم تنتهِ بعد!.. ثنائي سعودي مفاجئ يضغط لضم رياض محرز بعد رحيله عن الأهلي

النجم الجزائري رياض محرز البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى عملاق جدة الأهلي صيف 2023؛ قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.
صفقة محرز كلفت خزينة الأهلي، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ35 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول وقتها، حتى 30 يونيو 2027.
لكن الإدارة الأهلاوية فاجأت الجميع، في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإعلان عن فسخ عقد النجم الجزائري؛ بعدما لعب 122 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها 37 هدفًا مع صناعة 50 آخرين.
وتوج رياض محرز بـ3 ألقاب رسمية مع الأهلي، منذ 2023 وحتى الرحيل في صيف 2026؛ وهي: "دوري أبطال آسيا النخبة (مرتين)، وكأس السوبر السعودي".