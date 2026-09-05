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Yosua Arya

ترجمه

"رياضة قذرة!" .. لويس إنريكي ينفجر بعد سقوط باريس سان جيرمان من جديد

لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان ضد موناكو
موناكو

البداية الأسوأ منذ 14 عامًا

تواصلت البداية المخيبة للآمال لباريس سان جيرمان في موسم الدوري الفرنسي الجديد بخسارة مفاجئة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام موناكو.

فرغم تقدمه المبكر، انهار حامل اللقب بعد استراحة الشوطين، ما دفع المدرب لويس إنريكي إلى التحسر على قسوة كرة القدم.

  • موناكو يعمّق جراح باريس سان جيرمان

    تواصلت البداية المتعثرة لباريس سان جيرمان في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي بالخسارة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام موناكو يوم الجمعة.

    وتترك هذه النتيجة حامل لقب الدوري الفرنسي دون أي انتصار في مبارياته الثلاث الأولى بالدوري للمرة الأولى منذ موسم 2012-13.

    وهي رسمياً أسوأ بداية له في موسم محلي منذ 14 عاماً. وفي المقابل، يتصدر موناكو الآن جدول الترتيب باعتباره الفريق الوحيد الذي يملك سجلاً مثالياً بنسبة 100 بالمئة بعد ثلاث جولات.

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    إنريكي متحدٍ رغم الهزيمة

    على الرغم من الضغوط المتزايدة، رفض مدرب باريس سان جيرمان إنريكي الاستسلام للذعر بشأن مستوى فريقه. وأصرّ المدرب الإسباني على أن المؤشرات الدفينة تمنح سبباً للتفاؤل، رغم النتيجة النهائية المخيبة للآمال على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

    وقال إنريكي، وفقاً لما نقلته شبكة ESPN: «أنا راضٍ عمّا شاهدته. نحن في بداية الموسم، ولم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا، لكننا كنا نستحق الفوز في هذه المباراة. هذه هي كرة القدم، إنها رياضة قذرة. لقد رأيت الكثير من الأمور الإيجابية. الأهداف المتوقعة (xG) كانت في صالحنا. كيف أفسّر ذلك؟ كرة القدم أحياناً لا يمكن تفسيرها. أودّ أن أسلّط الضوء على عقلية اللاعبين. ستكون بطولة مثيرة. علينا أن نستعد للمستقبل».

  • سعادة التعاقد يفسدها الانهيار

    وقعت هذه النكسة المؤلمة بعد ساعات فقط من إعلان باريس سان جيرمان عن تمديدات تعاقدية كبرى، ضمن بموجبها بقاء إنريكي وعدد من اللاعبين الأساسيين حتى عام 2030.

    وبدا أصحاب الأرض على استعداد للاحتفال عندما افتتح قائد الفريق ماركينيوس التسجيل في الدقيقة 31. لكن الضيوف انتفضوا ببراعة بعد الاستراحة ليقلبوا مجريات المباراة رأسًا على عقب. فأدرك فلافيو نازينيو التعادل للفريق الضيف قبل أن يسجل ستانيس إيدومبو هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 72.

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    ينتقل التركيز إلى أوروبا

    يتعيّن على باريس سان جيرمان الآن أن يتعافى بسرعة من هذه النكسة المحلية الجديدة، التي تُضاف إلى التعادلين السابقين 2-2 أمام رين وليل، فضلاً عن الخسارة في كأس السوبر الفرنسي أمام لانس الشهر الماضي. وسيكون عليهم تنحية معاناتهم في الدوري جانباً مع عودة المنافسات القارية.

    وسيستهل النادي الباريسي مشواره الأوروبي عندما يستضيف سلوفان براتيسلافا على ملعب حديقة الأمراء الأسبوع المقبل. وسيكون إنريكي في أمسّ الحاجة إلى فوز كبير لإنعاش موسمهم المتعثّر.

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