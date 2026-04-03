ترجمه
روي هودجسون يفوز بأول مباراة له مع بريستول سيتي منذ 44 عامًا، حيث يكشف المدرب المخضرم عن رسالة خاصة من السير أليكس فيرجسون
عودة هودجسون التي طال انتظارها
ربما كان هودجسون يعتقد أن مسيرته كمدرب قد انتهت بعد غياب دام أكثر من عامين عن الملاعب عقب رحيله عن كريستال بالاس. لكن نادي «الروبينز» تواصل معه لتولي مهمة مدته سبع مباريات، مما منحه فرصة ثانية للعمل في ملعب «أشتون جيت» بعد مرور 44 عامًا منذ انتهاء فترته الأولى عام 1982.
بينما يظل بريستول سيتي في منتصف جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية مع بقاء القليل من المباريات في هذا الموسم، فإن هذا الفوز الصعب بنتيجة 2-1 سيعيد بالتأكيد بعضاً من الشعور بالإيجابية. وقد أنهى هذا النتيجة سلسلة مخيبة للآمال من خمس هزائم في ست مباريات، ومنح المدرب المخضرم بداية مثالية لمهمته القصيرة الأمد لإنقاذ الفريق.
في إنجاز رائع، حقق هودجسون فوزه الأول كمدرب لبريستول سيتي بعد 44 عاماً و35 يوماً، حيث يعود فوزه الأخير مع النادي إلى فوزه 3-1 على بريستون في فبراير 1982.
الهيمنة المبكرة تخرس المشككين
سادت أجواء متوترة عند انطلاق المباراة، حيث أعرب مشجعو الفريق الزائر عن مشاعرهم بترديد اسم المدرب المقال جيرهارد ستروبر. لكن هودجسون سرعان ما استمالهم، حيث انطلق فريقه «الروبينز» بقوة منذ البداية، وسيطر على ربع الساعة الأول الذي اتسم بتفاوت واضح في المستوى، حيث بدا الفريق الزائر أكثر خطورة بكثير من مضيفه.
كان الفريق أكثر براعة واستعداداً للقتال، على الرغم من إهدار إميل ريس لفرصة انفرادية بعد تمريرة حاسمة. جاء الهدف الأول في الدقيقة 11 عندما مرر ماكس بيرد الكرة إلى سكوت توين، الذي سددها بهدوء بقدمه اليمنى ليشعل الاحتفالات في الجهة المخصصة للزوار.
تشارلتون يرد بقوة لكن روبينز يرد بدوره
استعاد تشارلتون توازنه في نهاية المطاف، في الوقت الذي بدا فيه أن لاعبي بريستول قد فقدوا بعضًا من زخمهم المبكر. وجاء هدف التعادل بشكل مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول، عندما أفسحت تمريرة ثنائية متقنة بين ليندون دايكس وتشارلي كيلمان المجال أمام دايكس، الذي سدد الكرة برفق لتسكن الشباك من القائم البعيد.
عاد سيتي ليشكل تهديداً أكبر بعد الاستراحة، حيث سدد نيتو بورجيس كرة عالية فوق المرمى بعد انطلاقة جريئة من الخلف. وجاءت اللحظة الحاسمة على قدمي نوح إيلي؛ حيث كان السويدي - الذي يعد بطلاً مناسباً نظراً لمكانة هودجسون الأسطورية في الدول الاسكندنافية - في المكان المناسب ليحول الكرة إلى الشباك بعد أن فشل الحارس ويل مانيون في التعامل مع ركلة حرة منخفضة أخرى من توين.
رسالة فيرغسون إلى هودجسون
لم تخلُ الدقائق الأخيرة من الإثارة، حيث احتاج «سيتي» إلى أكثر من نصيبه العادل من الحظ ليتمسك بالفوز بأظافره. وكاد البدلاء مات جودن وتيريس كامبل وجو رانكين-كوستيلو أن يسجلوا أهدافًا لـ«تشارلتون» خلال الهجوم المكثف في الدقائق الأخيرة، لكن التنظيم الدفاعي الذي قاده هودجسون صمد حتى صافرة النهاية.
يمثل هذا الفوز علامة فارقة عاطفية للمدرب البالغ من العمر 78 عاماً، والذي لا يزال أحد أكثر الشخصيات احتراماً في كرة القدم الإنجليزية. بعد أن تلقى تمنيات التوفيق من زملائه قبل المباراة، كشف هودجسون عن محادثة مضحكة مع السير أليكس فيرجسون بشأن قراره تولي المنصب المؤقت. "قال لي ببساطة: 'أعتقد أنك مجنون'، وأعتقد أنه محق على الأرجح"، اعترف هودجسون بابتسامة، مؤكداً أن فطنته التكتيكية وذكاءه الحاد لم يتضاءلا على الرغم من غيابه عن خط الملعب.