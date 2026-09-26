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Rui Pedro Al AhliSocial gfx/ Goal Arabia
محمود خالد

"انتظروا كونجيرتون عند مدرسة ابنته": روي بيدرو يكشف حقائق صفقة أرتيم وسر رفض الأهلي لـ"مدربه المرشح" قبل بوسيتش!

الأهلي
دوري روشن السعودي

"صفحات مزيفة وهجوم مدبر وراء رحيلي"

كشف البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي السابق بنادي الأهلي، عن العديد من الحقائق المثيرة حول كواليس رحيله عن قلعة الراقي، وموقفه من العودة إلى السعودية، كما ردّ على وجود شبهة فساد حوله بشأن صفقة أرتيم بوندارينكو، فضلًا عن اعترافه بهوية المدرب الذي كان يتمنى استقطابه للأهلي قبل الرحيل.

وكان روي بيدرو قد واجه غضبًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل اتهامه بالتسبب في رحيل نجوم على غرار رياض محرز وفرانك كيسييه، فضلًا عن المدرب ماتياس يايسله، وكذلك التعاقد مع أسماء أقل مستوى، بالإضافة لخروج تقارير تشير إلى توسط صديقه، وكيل اللاعبين الشهير جورج مينديش، من أجل حسم صفقة أرتيم بوندارينكو، قبل أن يعلن الأهلي عن إنهاء عقد بيدرو باراز بالتراضي، مطلع الشهر الجاري.

وقد زاد الصحفي ساشا تافوليري، من الشعر بيتًا، برواية ذكر فيها بأن بوندارينكو، القادم من شاختار دونتسيك، طلب هو ووكيله، الحصول على على راتب قدره 1.3 مليون يورو سنويًا، للانضمام إلى الأهلي، إلا أن روي بيدرو قدم 2.5 مليون يورو، للاعب، فيما قام بعد ذلك بحذف التغريدة، ونشر رسالة اعتذار.

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  • "لم أرحل بسبب الصفقات"

    وقال بيدرو باراز، في حوار مع صحيفة "أبولا" البرتغالية، إن السبب وراء رحيله هو وجود اختلافات جوهرية في الرأى حول مشروع النادي وكيفية نجاحه، نافيًا ارتباط فكرة رحيله بالصفقات، خاصة وأن النادي يعمل بطريقة منظمة للغاية، في ظل وجود لجنة رياضية تضم الرئيس التنفيذي والمدير المالي والإدارة الرياضية كاملة، ثم يتم الموافقة على كل شيء من قِبل مجلس الإدارة، فضلًا عن كون الأندية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لا تتعاقد مع أي لاعب إلا بعد تحليله بدقة من قِبل برنامج الاستقطاب، مؤكدًا أنه لا شيء يتم بدون علم أحد.

    وأشار باراز إلى أن رحيل 50% من الإدارة عن مناصبهم، وصولًا إلى آخر شهرين، يعد كفيلًا لانهيار كامل للهيكل، فيما رفض توجيه اتهام لأحد، مؤكدًا أنه حظي بالاحترام في النادي، وتم منحه حرية العمل، وحينما تباينت الآراء حول مسار النادي، جاء التوصل لإنهاء العلاقة بالتراضي.

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  • Ron Gourlay lee congerton AhliGetty

    "هجوم مدبر وبعض الجماهير انتظروا لي كونجيرتون عند مدرسة ابنته"

    وعلّق باراز على الشكوك حول صفقة أرتيم بوندارينكو، مشيرًا إلى وجود "صفحات مزيفة، وعديد من المؤثرين الذين يتقاضون أجرًا لتشكيل الأراء لصالح أو ضد شخص معين"، وهذا ما يشير لوضع فوضوي وعنيف، على حد وصفه. كما أضاف أن صفقة بوندارينكو تمت الموافقة عليها من قِبل برنامج الاستقطاب مقابل 14 مليون يورو، بينما كلّف 7 ملايين فقط، كما أن الراتب أقل من نصف المبلغ الذي تمت الموافقة عليه، وقد تلقى اللاعب موافقة بامتياز من قِبل البرنامج، وبالتالي فإن ما يُقال في هذا الشأن محض هراء، وكل شيء تم بشفافية.

    ونوّه بيدرو بأن المدرب لم يكن له أي تأثير على اختيار التشكيل، حيث تم تعيينه قبل 5 أيام من بدء الموسم، وعندما وجد ثغرة، قال إنه يحتاج للاعب بخصائص معينة للاستحواذ على الكرة، وحدد لاعبًا كان يرغب في ضمه، سبق له العمل معه لموسمين في شاختار، ومن هذا المنطلق جاء التعاقد مع بوندارينكو.

    وأوضح البرتغالي أنه تعرض لهجوم مدبر، وتم تحديد هوية المتورطين، واعتذر له رسميًا كتابة، وتم إخباره بأن الأمر نفسه حدث مع لي كونجرتون، المدير الرياضي السابق، وعجّل برحيله، بل ووصل الأمر معه لأن بعض الجماهير انتظروه عند باب مدرسة ابنته.

    وشدد باراز على أنه لم يستفد على المستوى الشخصي من أي صفقة انتقال، مبينًا أن كل من تعامل معه في الأندية، يعرف نزاهته وأمانته جيدًا.

  • Joao Felix (rechts)Getty Images

    خلافه مع فيليكس و"ألفية" رونالدو

    وتطرّق بيدرو باراز للحديث عن مشادته مع جواو فيليكس، بشأن طريقة احتفاله بفوز الأهلي على النصر، بقوله إنه تحدث مع جواو عدة مرات، منذ ذلك الحين، وأدرك تمامًا أنه كان سوء فهم.

    وبرر باراز احتفاله في تلك المباراة، حينما كان النصر يقدم واحدًا من أفضل مواسمه مع جورج جيسوس، في الوقت الذي افتقد فيه الأهلي عدة لاعبين مثل إيبانيز "الموقوف"، وإدوارد ميندي ورياض محرز وفرانك كيسييه، الذين كانوا يشاركون في كأس أمم إفريقيا، وإنه لم يفكر إلا في الاحتفال مع الحارس البديل عبد الرحمن الصانبي، الذي تصدى لعدة فرص محققة.

    ونوّه بيدرو بأنه لم يصدق في البداية، اعتراض فيليكس على طريقة احتفاله، إلا أنها اعتذر له بعد ذلك.

    وتحدث باراز بدوره عن كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه لا يزال يحتفظ بالعديد من الصفقات التي جعلته أعظم لاعب برتغالي على مر العصور، وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة العالمية، فيما علّق على فرصه في الوصول للهدف الـ1000، بقوله "سريع جدًا، وهو أمر لا مفر منه، وأنا متأكد أن وجوده في النصر سيدفع الجميع للعمل بأقصى طاقتهم"، كما أشاد برونالدو الذي غرس روحًا استثنائية في السعودية، ويعد الشخصية الأبرز في الكرة السعودية.

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  • الدوري السعودي أقل شأنًا من الخمسة الكبار

    وبالحديث عن وضع الدوري السعودي في الكرة العالمية، قال بيدرو إن دوري روشن يضاهي بالفعل العديد من الدوريات الأوروبية، ولكنه لا يزال أقلّ شأنًا من الدوريات الخمسة الكبرى، مستشهدًا بأن دوري المملكة كان سادس الأكثر مشاركة بلاعبيه في كأس العالم 2026، إلا أن أندية آسيا خسرت أمام إفريقيا في كأس القارات، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما حدث مع العين الإماراتي أمام الأهلي المصري، ثم الأهلي أمام بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، إلا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير كرة المملكة استعدادًا لكأس العالم 2034.

  • Vitor Pereira Nottingham Forest 2025-26Getty

    مدربه المرشح للأهلي

    ونوّه بيدرو باراز بأنه لم يحاول استقطاب المزيد من اللاعبين البرتغاليين إلى الأهلي، بسبب قانون اللاعبين الأجانب، وكان الأمر ليجعل الشكوك ضده تزداد حدة، مضيفًا "ربما يبدو غريبًا بعض الشيء أن ينتقل ريتشارد ريوس على سبيل الإعارة إلى الاتحاد، بينما لم يقم الأهلي بهذه الخطوة، ولكن بصفتي المدير الرياضي السابق لبنفيكا، ونظرًا للظروف، أثيرت شكوك سخيفة لا أساس لها من الصحة".

    وأضاف باراز بأنه فكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، واصفًا إياه بالاستثنائي وأنه معجب جدًا به، ولديه خبرة مهنية واسعة، أما مسألة قبوله للعرض من عدمه فهي قصة أخرى، ولو لم يرفض هذا الخيار، لكان سيصبح اختياره بالتأكيد.

    وكشف باراز عن سبب التعاقد مع مارينو بوسيتش في نهاية المطاف، مؤكدًا أنه بطبيعة الحال كان ليميل إلى الخيار البرتغالي، ولكن النادي حذره من تلك الخطوة التي ستثير ضده الشكوك، وقد يُقال إنه قرر إقالة ماتياس يايسله لجلب مدرب برتغالي، وهو أمر لا معنى له، لأن ماتياس رحل باختباره ونيوكاسل دفع قيمة الشرط الجزائي.

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