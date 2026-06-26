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"اللاعب الأهم لديهم.. ومنتخب يمكن الفوز عليه".. كومان ونجوم هولندا يتحدثون عن حكيمي والمغرب!
هولندا تأهل لمواجهة المغرب
تجاوزت هولندا مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنجاح، بعد فوزها الساحق 3-1 على تونس في كانساس سيتي، لتضمن بذلك تأهلها إلى دور خروج المغلوب. واحتفل المدافع الجديد في توتنهام، يان بول فان هيكي، بهذه المناسبة بتسجيل أول أهدافه الدولية، قبل أن يعرب عن حماسه الشديد للتحدي المرتقب.
ويتعين على المنتخب الهولندي الآن السفر إلى مونتيري لمواجهة المنتخب المغربي القوي الذي يتمتع بمهارات فنية رفيعة المستوى.
- AFP
من المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة حاسمة ومثيرة
يدرك الفريق تمامًا الأجواء المشحونة التي تنتظره، حيث يتوقع فان هيكي معركة شرسة في المكسيك.
وكما نقلت عنه قناة NOSعند حديثه عن المباراة، قال المدافع: «هذه مباراة أتطلع إليها بشدة. هذه هي المباريات التي ترغب في خوضها في كأس العالم. أعتقد أنها ستكون مباراة ساخنة للغاية».
كما تحول التركيز التكتيكي نحو التعامل مع نجوم الفريق المنافس، حيث صرح مدرب المنتخب رونالد كومان بأنه يرى تهديدًا كبيرًا خاصةً في قائد المنتخب المغربي، حكيمي. وقال المدرب: «إنه النجم الأساسي والظهير الأيمن الممتاز، لذا علينا أن نستعد جيدًا لمواجهته».
كما أعرب القائد فيرجيل فان ديك ولاعب الوسط فرينكي دي يونج عن احترام كبير لمنافسيهم القادمين، حيث أشار فان ديك قائلاً: «أتوقع فريقاً رائعاً يتمتع بقدرات كروية عالية، لكنه في الوقت نفسه فريق قابل للتغلب عليه».
وأضاف دي يونج: «شاهدتهم يلعبون ضد البرازيل، وقد تركوا انطباعًا قويًا جدًّا لديّ حينها. بالطبع، وصلوا إلى نصف النهائي في كأس العالم الماضي، وأعتقد أن لديهم عددًا من اللاعبين الممتازين. ستكون مباراة رائعة».
أصدقاء من الدوري الهولندي يستعدون للالتقاء مجددًا
تحمل المباراة المقبلة أهمية شخصية كبيرة للعديد من اللاعبين في المعسكر المغربي الذين طوروا مسيرتهم الكروية في الدوري الهولندي الممتاز.
ورحب لاعب الوسط المغربي إسماعيل صايباري، الذي يضع اللمسات الأخيرة على انتقاله الصيفي إلى بايرن ميونخ، بنتيجة القرعة إلى جانب زميله السابق أنس صلاح الدين.
وقال سايباري: "سألتقي ببعض الأصدقاء، وهذا أمر رائع حقاً. لكنني لم أتابع منتخب هولندا عن كثب حتى الآن؛ سأستمع إلى المدرب لأعرف ما ستكون عليه التكتيكات".
وشارك صلاح الدين هذه المشاعر الدافئة، مضيفاً: «مباراة رائعة، بالطبع. سألعب ضد أفضل أصدقائي. هولندا فريق عظيم، لكنني أشعر بنفس الشيء تجاه فريقنا».
- Getty Images Sport
اختبار الضغط في مونتيري ينتظرنا
تستعد هولندا لخوض اختبار حقيقي يحدد مدى جدارتها في البطولة، حيث ستدخل يوم الثلاثاء أجواء مونتيري المثيرة لمواجهة المغرب. ويجب على فريق كومان أن يرتقي إلى مستوى الحماس الذي سيبديه بطل أفريقيا منذ صافرة البداية، ليصمد أمام الضغط المبكر ويحافظ على آماله في الفوز باللقب.