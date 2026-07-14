رونالد كومان: فلتخلع "عباءة الواعظ الأخلاقي".. كارثة فرينكي دي يونج أسقطت قناعك وهذه حلول برشلونة الآن!

منتخب هولندا الأول لكرة القدم فقد واحدًا من أهم نجومه، خلال بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "2024"؛ وهو فرينكي دي يونج، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة.

غياب دي يونج عن المنتخب الهولندي وقتها؛ جاء بسبب معاناته من إصابة على مستوى كاحل القدم، وهي المشكلة التي لازمته لفترة طويلة.

هُنا.. خرج رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي آنذاك؛ بانتقادات عنيفة ضد برشلونة، وذلك على النحو التالي:

* أولًا: اتهام برشلونة بعدم علاج دي يونج، بالشكل الصحيح.

* ثانيًا: اتهام برشلونة بالاستعجال في إعادة دي يونج للملاعب، وإشراكه في المباريات وهو غير سليم 100%.

واعتبر كومان أنه بسبب تصرفات برشلونة، دفع منتخب هولندا الثمن غاليًا؛ بخسارة واحد من أهم نجومه، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ولم يتوقف كومان عند ذلك؛ بل أخذ يقدّم "دروسًا أخلاقية" للعملاق الكتالوني، في كيفية وضع الاهتمام بصحة اللاعبين في المقام الأول.