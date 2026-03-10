Goal.com
مباشر
Ronald AraujoGoal Ar Only GFX
أحمد فرهود

رونالد أراوخو ضد نيوكاسل يونايتد: حتى التمثيل فشل فيه.. و"رحلته الدينية" لم تشفع له مع برشلونة

ماذا فعل رونالد أراوخو ضد نيوكاسل يونايتد؟!..

لا يُمكن أن تمر ليلة الثلاثاء أو الأربعاء الأوروبية؛ إلا ونذكر اسم النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو، ضمن اللاعبين الذين تسببوا في تعثر فرقهم.

أراوخو ذلك اللاعب الذي سافر في رحلة دينية، قبل فترة ليست بالبعيدة، للتخلص من الحالة النفسية السيئة التي عانى منها، بعد أخطائه المتواصلة مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ عاد ليكرر كوارثه مرة أخرى، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخطف أراوخو الأنظار بـ"لقطة مثيرة"، في تعادل برشلونة (1-1) مع مستضيفه نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

والحقيقة أن أداء المدافع الأوروجوياني، لم يكن كارثيًا ضد نيوكاسل؛ ولكنه كعادته لم يفوت مباراة أوروبية، إلا ويرتكب خطأً فادحًا - كما ذكرنا -.

وسنُسلط من ناحيتنا في السطور القادمة؛ الضوء على خطأ رونالد أراوخو الفادح ضد نيوكاسل، في ليلة الثلاثاء الأوروبية..  

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    لقطة مثيرة.. الحكم يأمر رونالد أراوخو بـ"الخروج من الملعب"

    شهدت الدقيقة 86 من قمة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ لقطة مثيرة للجدل، بطلها المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

    أراوخو شارك ضد نيوكاسل يونايتد، في الظهير الأيمن بدلًا من قلب الدفاع؛ وذلك بسبب النقص العددي في هذا المركز، بعد الإصابات العديدة التي ضربت برشلونة.

    المهم.. أراوخو لم يشارك هجوميًا بشكلٍ كبير؛ ولكنه قرر أن يفعل ذلك في الدقيقة 86 تقريبًا، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل فريقه برشلونة (0-0) مع نيوكاسل.

    وقتها.. لم يلحق أراوخو بكرة طولية؛ ليسقط خارج الخط الموازي لمرمى نيوكاسل، وسط محاولات منه لإدعاء الإصابة.

    وحاول النجم الأوروجوياني الرمي بنفسه من خارج الخط، إلى داخل المستطيل الأخضر؛ من أجل تعطيل مجريات اللعب.

    هُنا.. قام الإيطالي ماركو جويدا، حكم مباراة برشلونة ونيوكاسل؛ بإعطاء أمر إلى أراوخو بالوقوف خارج أرضية الملعب، وعدم الدخول مرة أخرى إلا عندما يسمح له بذلك.

    وجاء قرار جويدا، على الرغم من عدم دخول الطاقم الطبي لبرشلونة، إلى أرضية الملعب؛ وهو ما أثار بعض الاستغراب.

    • إعلان
  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    نيوكاسل يونايتد يستغل لقطة رونالد أراوخو لـ"تسجيل هدفه"

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، استغل لقطة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو؛ لتسجيل هدفه الوحيد في شباك العملاق الكتالوني برشلونة، خلال قمة دوري أبطال أوروبا.

    نعم.. نيوكاسل استغل قرار الحكم، بإخراج أراوخو من الملعب، وعدم السماح له بالدخول مرة أخرى إلا عندما يسمح له بذلك؛ حيث كان هُناك نقصًا عدديًا واضحًا، في الخط الخلفي للعملاق الكتالوني.

    بدرجة أننا رأينا الجناح البرازيلي رافينيا دياز، يحاول أن يقوم بدور الظهير الدفاعي؛ لتعويض عودة أراوخو المتأخرة إلى الخط الخلفي، بعد لقطته سالفة الذكر.

    ولم يتمكن رافينيا من القيام بدور الظهير الدفاعي؛ ليسجل الفريق الإنجليزي هدفه في الدقيقة 86، بواسطة هارفي بارنز.

    وبالتالي.. أصبح السؤال الذي يطرح نفسه بشدة؛ هو: "هل ما قام به الحكم الإيطالي ماركو جويدا مع رونالد أراوخو صحيح.. أم أنه ظلم برشلونة؟!".

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    ماركو جويدا.. عندما تم تطبيق القانون على "الممثل" رونالد أراوخو

    للإجابة على السؤال سالف الذكر، بخصوص لقطة المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، في مباراة ناديه الكتالوني برشلونة ضد الفريق الإنجليزي نيوكاسل يونايتد؛ يجب أن نقف عند نقطتين مهمتين للغاية، وهما:

    * أولًا: منح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سلطات واسعة للحكام؛ لضمان سير المباراة وسلامة اللاعبين.

    * ثانيًا: المادة 12 من قانون كرة القدم، الصادر من مجلس الاتحاد الدولي؛ والخاص بقسم "السلوك غير الرياضي".

    وبخصوص هذه المادة.. فهي تنص على أن الحكم، من حقه إذا رأى أي لاعب يدعي الإصابة لإهدار الوقت، أن يشهر الكارت الأصفر في وجهه، ويطلب منه مغادرة الملعب من أقرب نقطة من خطوط التماس؛ قبل السماح له بالعودة، مرة أخرى.

    وفي مباراة برشلونة ضد نيوكاسل يونايتد؛ سنجد أن الحكم الإيطالي ماركو جويدا، طبق هذه المادة على أراوخو.

    أراوخو كان واضحًا للغاية أنه لم يتعرض للإصابة، بل حاول إهدار الوقت فقط؛ وذلك من خلال رمي نفسه من خارج الخط الموازي لمرمى نيوكاسل، إلى داخل المستطيل الأخضر.

    وعندما أمر جويدا، النجم الأوروجوياني بالخروج من الملعب مرة أخرى؛ كان ذلك من أقرب نقطة لخط التماس، وهي الموازية لمرمى نيوكاسل.

  • Ronald AraujoGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. أيام رونالد أراوخو مع برشلونة قد تكون معدودة!

    الخلاصة من ما سبق؛ هو أن العملاق الكتالوني برشلونة لم يتعرض للظلم، في لقطة الحكم الإيطالي ماركو جويدا مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

    والملام الأساسي في هذه اللقطة، هو أراوخو نفسه؛ والذي عندما حاول أن يدعي الإصابة لتعطيل اللعب، كان ذلك بشكلٍ سيئ للغاية.

    وتنضم هذه اللقطة، إلى سلسلة من كوارث أراوخو الأوروبية، مع نادي برشلونة؛ والتي تجعلنا نتأكد أن هذا اللاعب لا يصلح أن يكون قائدًا لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * أولًا: ضعيف الشخصية؛ بدرجة أنه دخل في حالة نفسية، بعد طرده ضد تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

    * ثانيًا: لا يجيد قيادة الفريق؛ حيث أنه عندما حاول التمثيل أو إدعاء الإصابة، اختار أسوأ وقتٍ ومكان ليفعل ذلك.

    * ثالثًا: التسبب المتواصل في تعثر برشلونة قاريًا؛ ما يظهر عدم قدرته على مجاراة رتم هذه المسابقة، بالفعل.

    ومع كل مباراة.. يتأكد لنا أن أيام رونالد أراوخو قد تكون معدودة في برشلونة، وأن "رحلته الدينية" لإنقاذ مسيرته الكروية بقميص العملاق الكتالوني، لم تشفع له.

الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
إشبيلية crest
إشبيلية
إشبيلية
0