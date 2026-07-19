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أحمد فرهود

بطريقة مبتكرة.. رونالدينيو يرد على "لقطة الرضيع لامين يامال مع ليونيل ميسي": أنا الشخص الذي لم يحتج إلى حوض استحمام

كأس العالم
رونالدينيو
ليونيل ميسي
لامين يامال
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين

ماذا فعل رونالدينيو؟!..

أثار الساحر البرازيلي رونالدينيو جوتشو "الجدل"؛ وذلك بتعليقه على لقطة الجوهرة الإسبانية لامين يامال مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في "حوض الاستحمام".

تعليق رونالدينيو المثير؛ جاء على هامش نهائي بطولة كأس العالم 2026، بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

  • Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL

    لقطة لامين يامال "الرضيع" مع ليونيل ميسي

    في عام 2007.. نظمت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقويمًا خيريًا؛ بالتعاون مع العملاق الكتالوني برشلونة ومنظمة "اليونيسف"، اللذين كان بينهما شراكة قوية للغاية.

    وخلال هذا التقويم الخيري، الذي كان معدًا لسنة 2008 أساسًا؛ تم الاستعانة بعددٍ من الأسر اللاجئة في إسبانيا، من أجل التقاط مجموعة من الصور مع نجوم برشلونة.

    والمثير في الأمر أن أسرة الجوهرة الإسبانية لامين يامال - مغربية من جهة الأب وغينية من ناحية الأم -؛ تم اختيارها ضمن هذا التقويم الخيري، لتلتقط مجموعة من الصور مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    وتم تصوير ميسي - الذي كان يلعب في صفوف برشلونة آنذاك -، وهو يُحمم الرضيع يامال "الذي لم يتجاوز سن الـ6 أشهر وقتها"، داخل "حوض استحمام".

    وتشاء الأقدار أن يكبر يامال، ويصبح خليفة ميسي الشرعي في برشلونة؛ بل وأن يتقابلا وجهًا لوجه، في نهائي بطولة كأس العالم 2026.

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  • Ronaldinho Gaúcho 2026Reprodução/GE

    بدلًا من ميسي ويامال.. صورة رونالدينيو داخل "حوض الاستحمام"!

    ومن ناحيته.. استغل الساحر البرازيلي رونالدينيو جوتشو، تداول صورة "الرضيع" الإسباني لامين يامال مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بكثرة، بالتزامن مع نهائي بطولة كأس العالم 2026؛ للتعليق عليها بطريقته الخاصة.

    "إذًا.. ماذا فعل رونالدينيو؟!"؛ الإجابة هُنا أنه نشر صورة شخصية له بالذكاء الاصطناعي، تظهره وهو يجلس داخل "حوض استحمام" وحيدًا مع الكرة.

    "حوض الاستحمام" الذي ظهر به رونالدينيو، في الصورة سالفة الذكر؛ هو شبيه لذلك الذي حمم فيه ميسي، "الرضيع" يامال.

    أي أن الساحر البرازيلي، الذي أبهر عشاق كرة القدم بإبداعاته لسنواتٍ عديدة؛ قام باستبدال صورة ميسي ويامال، بنفسه.

  • رسالة رونالدينيو إلى العالم بعد صورته في "حوض الاستحمام"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الساحر البرازيلي رونالدينيو جوتشو؛ علق بشكلٍ مثير للغاية، على صورته داخل "حوض الاستحمام".

    رونالدينيو كتب في تعليقه: "سيقول الحاسدون أنها ذكاء اصطناعي.. أما أنا فأقول (الشخص الذي لم يحتج قط، إلى حوض استحمام)".

    بمعنى.. رونالدينيو أراد إيصال رسالة للعالم؛ بأنه لم يحتج أن يحصل على سحر أحد، لكي يتألق في عالم المستطيل الأخضر.

    وذلك عكس ما يُقال عن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، بعد صورته مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ حيث يردد الكثيرون أن "البولجا"، نقل سحره إلى نجم برشلونة الحالي.

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    ليونيل ميسي.. الوريث الشرعي لرونالدينيو في برشلونة

    الساحر البرازيلي رونالدينيو جوتشو، مثّل العملاق الكتالوني برشلونة خلال مسيرته الكروية؛ وذلك في الفترة من 2003 إلى 2008 تحديدًا.

    وهُناك في برشلونة؛ زامل رونالدينيو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي كان لا يزال في بداية مسيرته الكروية.

    وكان رونالدينيو بمثابة المُعلِّم الشخصي لميسي، في الفترة من 2005 إلى 2008؛ بل وصنع أول أهداف الأسطورة الأرجنتينية الرسمية مع برشلونة، ضد نادي ألباسيتي في الدوري الإسباني.

    ورحل الساحر البرازيلي عن برشلونة صيف 2008، متجهًا إلى نادي ميلان الإيطالي وقتها؛ ليرث منه ميسي القميص "رقم 10"، حتى غادر هو أيضًا في 2023.