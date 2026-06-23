بعد مرور 8 أعوام ونصف على اعتزاله، وقع المهاجم البرازيلي؛ مواليد 1980، الذي لعب سابقًا في جريميو، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة، وميلان، وفلامنجو، وأتلتيكو مينيرو، وكويريتارو، وفلومينينسي، عقدًا مع نادي رافينا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.
رسميًا .. رونالدينيو يعود للملاعب من جديد عبر بوابة إيطاليا
البيان الرسمي
تستغرق بعض القصص عقودًا حتى تُروى. نشأ إجنازيو سيبرياني في رافينا، المدينة التاريخية الواقعة في إميليا-رومانيا، وقضى أكثر من عشرين عامًا في الولايات المتحدة ليصنع اسمًا أصبح مرادفًا للضيافة الإيطالية. لطالما كان حلمه هو وضع مسقط رأسه على الساحة العالمية.
في 23 يونيو، تصل هذه الرؤية إلى ميامي من خلال إعلان من شأنه أن يترك بصمة لا تُنسى في عالم كرة القدم والموضة والثقافة: سينضم رونالدينيو إلى نادي رافينا لكرة القدم وسيتم تسجيله رسميًا كلاعب. رونالدينيو، بطل كأس العالم FIFA والفائز بجائزة الكرة الذهبية، هو أحد أبرز الشخصيات وأكثرها شعبية في تاريخ كرة القدم. ويشكل انضمامه محطة أساسية في مسيرة نادٍ يستهل مرحلة جديدة وطموحة من تاريخه – يضيف النادي – تحت قيادة إجنازيو سيبرياني والشريك المستثمر «بلاك داك»، يعمل نادي رافينا لكرة القدم على إطلاق مشروع يتجاوز حدود الملعب، ليحتل موقعًا عند نقطة التقاء كرة القدم والثقافة والإبداع، بهدف سرد التعبير المعاصر عن الهوية الإيطالية في العالم.
ينضم رونالدينيو إلى نادي رافينا كلاعب، في صفقة «تمثل واحدة من أهم التعاقدات في تاريخ النادي ولحظة من شأنها أن تضع رافينا في بؤرة اهتمام عالم كرة القدم». أكثر من مجرد خطوة رمزية، فقد حدد رونالدينيو هدفاً محدداً – كما يكشف النادي الأصفر والأحمر – وهو تسجيل آخر أهدافه كلاعب محترف بقميص رافينا، مضيفاً بذلك فصلاً شخصياً للغاية إلى واحدة من أكثر المسيرات المهنية شهرة في تاريخ كرة القدم. ويبعث انضمامه برسالة واضحة: رافينا يبني مشروعاً جاداً، وأصبحت الثقافة الكروية الإيطالية تمتلك نقطة مرجعية جديدة. وهكذا يبدأ الفصل الأكثر إثارة في تاريخ هذا النادي الذي لا يزال في مهده.
كلمات رونالدينيو
قال رونالدينيو: «ألوان جديدة، نفس الابتسامة. لا أطيق الانتظار للعودة إلى الرقص مع الكرة وكتابة قصة جديدة وجميلة مع إجنازيو سيبرياني وعائلة سيبرياني. لطالما كان كرة القدم بالنسبة لي مصدر فرح، وأنا متحمس لنقل هذا الروح إلى رافينا. فلتبدأ السحر!».
القميص الجديد
بالتزامن مع هذا الإعلان، سيقوم نادي رافينا لكرة القدم (Ravenna FC) أيضًا بتقديم القميص الرسمي الجديد للموسم المقبل. وقد صُمم هذا القميص تحت الإشراف الفني للمصمم الإيطالي جورجيو مالون، وهو يجسد رؤية النادي المتمثلة في تكريم التراث التاريخي والثقافي لمدينة رافينا، وتقديم هويتها من خلال لغة قادرة على التواصل مع جمهور دولي. وستكون هذه القميص الزي الرسمي لنادي رافينا لكرة القدم، بما في ذلك القميص الذي سيرتديه رونالدينيو عندما ينزل إلى الملعب مرتديًا ألوان النادي. قميص نادي رافينا لكرة القدم متوفر بالفعل في المتجر الإلكتروني للنادي.
كلمات سيبرياني
قال إجنازيو سيبرياني، رئيس نادي رافينا: "بعد 24 عامًا قضيتها في الولايات المتحدة، تظل رافينا هي المكان الذي أعتبره وطني. إن الارتباط بمدينتي الأم وشغفي بكرة القدم جعل هذه الفرصة خيارًا طبيعيًّا. إن ضم رونالدينيو إلى نادي رافينا يمثل لحظة استثنائية للنادي. لقد كان مثلي الأعلى عندما كنت صبيًّا، وتأثيره على اللعبة يتجاوز كرة القدم بكثير. وبغض النظر عما قد يقدمه للنادي، آمل أن يلهم انخراطه جيلًا جديدًا من المشجعين ليشجعوا نادي رافينا ويصبحوا جزءًا مما نبنيه من أجل المستقبل".
كلمات برايدا
يعيش إجنازيو سيبرياني في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين. ومع ذلك، ظلت رافينا، المدينة التي وُلد فيها، دائمًا في صميم هويته. استحوذ سيبرياني، بالتعاون مع شريكه الاستثماري «بلاك داك»، على نادي رافينا لكرة القدم في عام 2024، وشكّل فريقًا إداريًا جديدًا يضم أرييدو برايدا، أحد الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم الإيطالية. وقد علق برايدا، الذي ساهم عمله على مدى عقود في نادي ميلان في تشكيل واحدة من أكثر الحقبات نجاحًا في تاريخ هذه الرياضة، قائلاً: «إن وجود بطل مثل رونالدينيو في الفريق مرة أخرى، بعد أن كان معنا سابقًا في ميلان، يمنحني سعادة غامرة. فالأبطال لا يعرفون عمرًا».
إلى جانب الفريق الإداري، تم توقيع شراكة فنية مدتها أربع سنوات مع شركة «نايكي»، في إشارة أخرى إلى الطموحات المتزايدة للنادي وتوجهه الدولي.