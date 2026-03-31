رونالدو وريفالدو يزوران معسكر المنتخب البرازيلي، بينما يعترف جواو بيدرو بأنه يشعر بـ«الضغط» لمحاكاة أبطال كأس العالم 2002

لا يزال عدم قدرة نجوم مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا على تكرار أدائهم المتميز مع أنديتهم على الصعيد الدولي يمثل مصدر إحباط كبير للمشجعين. وفي حين تألق بيدرو في إنجلترا بتسجيله 14 هدفاً وتقديمه 8 تمريرات حاسمة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فقد ثبت أن ترجمة هذه الكفاءة إلى المنتخب الوطني أمر صعب بالنسبة لجميع لاعبي الخط الهجومي.

وأوضح بيدرو: "نحن نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. أنا ألعب في إنجلترا، وفيني يلعب في إسبانيا، ورافينها في نادٍ آخر. نحتاج إلى التدرب معًا تمامًا كما نفعل في أنديتنا، حيث نقضي العام بأكمله. مع المنتخب الوطني، تفعل الأشياء بطريقة مختلفة عما تفعله في ناديك، لذا عليك التكيف بسرعة. مع مزيد من وقت التدريب، تبدأ الأمور في السير بشكل أكثر سلاسة. ستبدأ الأمور في الانسجام قريبًا".