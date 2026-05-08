يسجل حتى بـ"ظهره" ورسالة تحذير للهلال .. رونالدو يفترس الخصوم بكل الطرق ويوفنتوس حرمه من رباعية "المائة هدف"

عندما يُذكر اسم رونالدو في أي مكان، فيجب أن تصاحبه الكثير من الأرقام القياسية والإنجازات، وما فعله ضد الشباب كان حلقة جديدة من هذا المسلسل الأسطوري للنجم البرتغالي.

النصر نجح في إضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده في دوري روشن السعودي، أمس، الخميس، بعد التفوق على الشباب بنتيجة 4/2، حيث سجل رونالدو هدفًا من رباعية العالمي، بينما أحرز جواو فيليكس 3 أهداف "هاتريك".

هدف رونالدو لم يكن عاديًا، بل جعله يصل إلى 100 هدف في 105 مناسبة لعبها في دوري روشن، منذ قدومه للنصر في فترة الانتقالات الشتوية في 2023 بعد أزمته في مانشستر يونايتد.

رقم مميز يعكس التأثير المبهر للبرتغالي مع النصر، ويزين مسيرته الطويلة التي سجل فيها 971 هدفًا، مواصلًا حلمه للوصول إلى الرقم ألف!



