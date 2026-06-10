"هناك قرارات خارجة عن إرادتنا" .. روبرتو مارتينيز يخرج برد حاسم على اعتزال رونالدو الدولي!

في حين أن معظم اللاعبين في سن الحادية والأربعين يكونون قد اعتزلوا منذ زمن طويل، يواصل رونالدو تحدي الحدود البيولوجية. ويعتقد مارتينيز أن الحالة البدنية للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية ما هي إلا نتيجة ثانوية لقوته العقلية. وقد أشار المدرب سابقًا إلى أن سر رونالدو يكمن في «شغفه»، الذي لم يتضاءل على الرغم من مسيرة حافلة بكل الألقاب الكبرى باستثناء كأس العالم نفسه.
وأضاف الإسباني: "ينصب التركيز على التدريب، وأن يكون الأفضل، وتطبيق المفاهيم عملياً، وإظهار الفخر بارتداء القميص". "هذا هو المثال الذي يضربه. هدفه الوحيد هو الاستفادة من ذلك للتحسن".
يبدو رونالدو، الذي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات الدولية للرجال (227) والأكثر تسجيلًا للأهداف (143)، جاهزًا لقيادة خط هجوم بلاده مرة أخرى بينما تسعى البرتغال لتحقيق المجد العالمي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.