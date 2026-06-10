"هناك قرارات خارجة عن إرادتنا" .. روبرتو مارتينيز يخرج برد حاسم على اعتزال رونالدو الدولي!

أكد مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن رونالدو لا ينظر إلى مباراة الأربعاء الودية ضد نيجيريا على أنها وداع محتمل للجماهير البرتغالية.

في سن الحادية والأربعين، يقترب نجم «النصر» من صنع التاريخ بالمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، ومع ذلك يظل اللاعب السابق في ريال مدريد مركزًا كما هو الحال دائمًا على المهمة المباشرة التي تنتظره.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة في ليريا، سارع مارتينيز إلى تسليط الضوء على المستوى الاحترافي الذي يضعه مهاجمه المخضرم والتكهنات حول ظهوره للمرة الأخيرة في البرتغال. وقال مارتينيز عن رونالدو: "قائدنا يُضرب المثل في كل ما يفعله. إنه يبذل قصارى جهده، على مدار 24 ساعة في اليوم، لمساعدة المنتخب الوطني. قائدنا وبقية اللاعبين لا يفكرون في المستقبل. لا نعرف ما قد يحدث بعد ذلك، فقد يتعرضون للإصابة، وهناك قرارات خارجة عن إرادتهم".