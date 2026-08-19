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Gianluca Minchiotti و علي سمير

ترجمه

"قالوا تلك الأشياء حتى يقاطعونني في إيطاليا" .. لوكاكو يكشف "الكذبة" التي دمرت مسيرته مع نابولي

روميلو لوكاكو
نابولي
الدوري الإيطالي
فنربخشه

المهاجم البلجيكي، الذي ينتمي حاليًا إلى فنربخشه، يقدّم حصيلة موسمه الأخير ويشرح الأسباب التي دفعته إلى مغادرة نابولي

تحدث روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر وروما ونابولي السابق، الذي انتقل في سوق الانتقالات الحالي من نابولي إلى فنربخشه، إلى التلفزيون البلجيكي. وفيما يلي تصريحاته التي لن تخلو من إثارة الجدل، والتي نقلتها Sportmediaset.

"وقّعت لموسم واحد مع خيار لموسم آخر، وآمل أن أتمكن من الوفاء بهذين العامين، وبعدها سأعود إلى الوطن" - يوضح المهاجم البلجيكي مواليد 1993.

وأضاف:" سأعود قريباً إلى لياقتي البدنية، لطالما قلت إنني أريد الاستمرار حتى عام 2030، حتى مع المنتخب الوطني. بعدها ستنتهي اللعبة: هناك الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون اللعب حتى سن الأربعين. إنها مسألة عقلية: إذا كنت تصغي دائماً لآراء الآخرين تصبح تعيساً، لكنني أعتني بنفسي الآن".

  • سبب رحيله عن نابولي

    وعن الموسم الماضي، لم يتحدث بأنصاف الكلمات: "كان أسوأ عام في حياتي". وذلك بعدما عاش لوكاكو في العام الماضي حزن وفاة والده روجر، والعديد من المشاكل البدنية، والقطيعة مع نابولي.

    ويتابع البلجيكي: "لماذا اخترت الرحيل؟ سمعت بعض الأمور واتُّخذت بعض القرارات… هذا كل ما في الأمر. إذا كانت الأمور قد جرت على هذا النحو، فقد كان من الأفضل لي أن أرحل. القول بأنني لست في حالة بدنية جيدة هو ببساطة كذب. ربما قالوا ذلك في إيطاليا لمقاطعتي. أنا جاهز بدنيًا بنسبة 100% للعب".

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