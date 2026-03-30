روملو لوكاكو يرد على شائعات رحيله عن نابولي، حيث يوضح المهاجم تفاصيل فترة إعادة التأهيل في بلجيكا بعد "الضجة" التي أحاطت بتعافيه من الإصابة

في خطاب مباشر إلى جماهيره، قال لوكاكو: "كان هذا الموسم صعبًا للغاية بالنسبة لي، بين الإصابة والخسارة الشخصية. أعلم أن هناك الكثير من الضجة خلال الأيام القليلة الماضية حول وضعي ومن المهم توضيح كل شيء. الحقيقة هي أنني لم أكن أشعر بخير جسديًا خلال الأسابيع الأخيرة، وخضعت لبعض الفحوصات أثناء وجودي في بلجيكا وتبين أن هناك التهابًا وسوائل في العضلة الحرقفية القطنية، بالقرب من النسيج الندبي"، أوضح المهاجم.

"هذه هي المشكلة الثانية التي أواجهها منذ عودتي في بداية نوفمبر. اخترت إجراء إعادة التأهيل في بلجيكا حتى أكون جاهزاً عندما يُطلب مني ذلك".

"أعتقد أن معظمكم شاهد المقابلة التي أجريتها في فيرونا: لا يمكنني أبداً أن أدير ظهري لنابولي، أبداً. لا يوجد ما أرغب فيه أكثر من اللعب ومساعدة فريقي على الفوز، لكن في الوقت الحالي عليّ التأكد من أنني جاهز طبياً بنسبة 100٪، لأنني لم أكن كذلك مؤخراً، وهذا أثر عليّ نفسياً أيضاً".



