بعد دعوته رسميًا .. روما يرفض حضور ديبالا وداعية ميسي مع الأرجنتين!

وفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، فقد فضّلت إدارة روما الحفاظ على جاهزية الفريق للدفاع عن الصدارة في الدوري الإيطالي على منح اللاعبين إذناً بالسفر لمجرد الجلوس في المدرجات.

وسلّطت الصحيفة الضوء على مخاوف المدرب قائلة: "المدرب يركّز على مباراة الذهاب أمام كومو ولا يريد أن يغيب اللاعب عن ثلاثة أيام من التدريبات بسبب رحلتين جويتين عابرتين للقارات".

كما أبرزت الصحيفة الحيرة العاطفية التي يعيشها النجم: "من الصعب قول لا لليو ميسي، خاصة عندما تكون الدعوة لحفل وداع سيوقف الأرجنتين بأكملها، وربما أبعد من ذلك، لساعتين من الزمن.

وأضاف التقرير: "علاوة على ذلك، فإن باولو ديبالا سيكره حقاً أن يفوّته المباراة الأخيرة للبرغوث بقميص المنتخب الأرجنتيني. ومع ذلك، من الصعب بالقدر نفسه تجاهل فيتو غاسبريني بشأن رحلة عابرة للقارات قبل خمسة أيام فقط من مواجهة كومو وروما، وقبل أسبوع من مباراتهما في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد".