روما وملكية فريدكين المشتركة: الجيالوروزي أو إيفرتون يواجهان خطر الاستبعاد من المسابقات الأوروبية

هذا ما ينص عليه المادة 5، الفقرة 1: «لا يجوز لأي شخص أن يشارك في الوقت نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأكثر من نادٍ واحد مشارك في البطولة». ما لم يتم تقديم إخطار بذلك بحلول 1 مارس من كل عام. حاولت صحيفة «ريبابليكا» الاتصال بنادي روما، الذي لم يرد على هذا الشأن. لذلك، بالنظر إلى فارق النقاط في الترتيب بين روما وإيفرتون، فإن حدوث تعارض في اللوائح أمر ممكن. ما هو الحل؟ توضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بوضوح أنه «إذا لم يلتزم ناديان أو أكثر بالمعايير الموضوعة لضمان نزاهة المنافسة، فلا يمكن قبول سوى واحد منهم». وهذا يعني، بمعنى آخر، الاستبعاد. معايير الاختيار واضحة: في المقام الأول، سيتم تفضيل «النادي الذي احتل مرتبة أعلى في الدوري الوطني الخاص به». ثم «النادي الذي يحتل اتحاده مرتبة أعلى في قائمة دخول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)».