كان بريان سرقوسا هو التعزيز الذي أراده غاسبيريني. لاعب جناح هجومي يلعب على الجانب الأيسر بقدمه الضعيفة، ويمكنه عند الحاجة أن يلعب في مركز صانع الألعاب أو أن يتم وضعه بالقرب من المهاجم الرئيسي. صغير الحجم وسريع، يتمتع بتسديدة جيدة وقدرة دائمة على صنع التمريرات الحاسمة. لاعب يتمتع بالخصائص التي طلبها مدرب الجيالوروسي في الصيف، حيث قام بتكييف بيليجريني في هذا الدور في النصف الأول من الموسم. قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، أتمت روما صفقة انتقال سرقسطة من بايرن ميونيخ (لعب النصف الأول من الموسم في سيلتا فيغو) على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الذي يمكن أن يصبح إلزامياً في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
روما، هناك تفصيل في صفقة سرقسطة: إذا لم تقم بشراء اللاعب، فعليها دفع غرامة مالية إلى بايرن ميونيخ
أرقام صفقة سرقسطة
ومن الجدير بالذكر أيضًا تفصيل آخر في الاتفاقات المبرمة بين الناديين: سيتعين على روما دفع غرامة مالية لبايرن ميونيخ في حال لم تشترِ حق انتقال لاعب سرقسطة. وقد تم بالفعل دفع مبلغ مليوني يورو للنادي الألماني مقابل الإعارة، في حين تم تحديد قيمة حق الانتقال بـ 13 مليون يورو، أما المبلغ الذي سيتعين على «الجيالوري» دفعه في حال لم يشتروا اللاعب بشكل نهائي فهو 500 ألف يورو. صفقة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون يورو مع تلك العلامة النجمية المرتبطة بغرامة نصف مليون يورو في حالة عودة الإسباني المولود عام 2001 إلى بايرن ميونيخ.
إحصائيات سرقسطة في مواجهة روما
منذ وصوله إلى إيطاليا، خاض سرقسطة مع روما 4 مباريات من أصل 7 في الدوري، شارك في اثنتين منها كلاعب أساسي، حيث لعب ما مجموعه 135 دقيقة سجل خلالها تمريرة حاسمة، حيث مرر الكرة الحاسمة إلى مالين لتسجيل الهدف الذي كسر التعادل في المباراة ضد نابولي (النتيجة النهائية 2-2). كما لعب مع الفريق الأصفر والأحمر مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد بولونيا: في المباراة التي انتهت بالتعادل في ملعب دالارا، بدأ المباراة أساسياً، أما في مباراة الإياب، فقد دخل في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الإضافي بدلاً من سيليك. يظل مستقبله حتى اليوم لغزاً، حيث أن روما مقتنعة بمواهب اللاعب الذي لا يستطيع في الوقت الحالي الحفاظ على مستواه: سيتم تقييم أدائه خلال الأشهر المقبلة لاتخاذ قرار نهائي في نهاية الموسم.