يُعد الفوز على ليتشي بمثابة نسمة من الهواء النقي لروما، التي كانت قد سجلت قبل فوزها 1-0 على فريق دي فرانشيسكو سلسلة من خمس مباريات دون فوز بين الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا. هدف روبينيو فاز - الأول له مع الجيالوروزي - أعاد البسمة إلى وجوه الجيالوروزي، الذين تعادلوا مع يوفنتوس في المركز الخامس في الترتيب، بينما يحتل كومو المركز الرابع بفارق 3 نقاط. بعد المباراة، لم يتوجه جيان بييرو جاسبيريني إلى منطقة المقابلات للتحدث مع الصحفيين، رسميًا بسبب فقدان صوته بعد أن ظل يصرخ طوال 90 دقيقة على أرض الملعب، لكن وفقًا لبعض الشائعات، قد تكون هناك أسباب أخرى.
ترجمه
روما، لقاء بين غاسبيريني ورانييري وماسارا وفريدكين الابن: الكواليس حول سوق الانتقالات
اللقاء في تريغوريا
وفقاً لما أوردته صحيفة «LaRoma24»، عُقد اجتماع في تريغوريا يوم الجمعة الذي أعقب خروج الفريق من الدوري الأوروبي، حضره المدرب والمدير الرياضي ريكي ماسارا والمستشار الأول كلاوديو رانييري ونائب الرئيس رايان فريدكين. اجتمع الحاضرون لتقييم الوضع قبل بضعة أشهر من نهاية الموسم، وخلال الاجتماع طلب فريدكين الابن بذل أقصى جهد ممكن مع الحفاظ على التركيز على هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل.
المواضيع التي تم تناولها
كان غاسبيريني يرغب في البدء بالتخطيط لسوق الانتقالات والموسم المقبل، نظراً لوجود العديد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم - وعلى رأسهم ديبالا وسيليك، حيث لم يتم حتى الآن مناقشة مستقبل أي منهم - لكن النقاشات دارت حول أمور أخرى، وسيتم مناقشة هذا الموضوع لاحقاً. بالإضافة إلى ذلك، وكما أفادت LaRoma24، كان جاسبيريني يتوقع المزيد من الدعم من كلاوديو رانييري من الناحية الفنية، وهو دعم يرى المدرب أنه غير موجود تمامًا، لكن يجب أيضًا مراعاة أن المدرب السابق للروما يشغل رسميًا منصب مستشار خارجي لعائلة فريدكين.