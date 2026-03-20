Emanuele Tramacere

روما: «فقط» 22 مليون يورو من عائدات الدوري الأوروبي

خرجت روما خاسرة من المواجهتين مع بولونيا، في الديربي الأوروبي، وودعت رسمياً دوري أوروبا 2025/2026، وهي مسابقة كانت تُعتبر فيها، نظرياً، من بين المرشحات للفوز باللقب. وبذلك،فإن مباراة الإياب التي انتهت بنتيجة 4-3 لصالح الفريق الإيميلي في الوقت الإضافي تضع حداً أيضاً للإيرادات المالية التي كانت مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تضمنها للميزانية.


وتشير تحليلات الحسابات التي أجرتها مجلة "كالتشو إي فينانزا" إلى أن المكافأة التي حصل عليها النادي هذا الموسم تقع في نطاق أرقام أقل بكثير مما حصلت عليه الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.


  • رسوم الاشتراك

    كان التسجيل في البطولة، أو بالأحرى التأهل إليها، قد ضمن لروما 4.31 مليون يورو من إجمالي 155 مليون يورو. وهو مبلغ يبلغ ضعف ما كان متوقعاً في الفترة 2021-2024.

  • المكافآت التي تم تحقيقها

    وكما هو الحال دائمًا، في مرحلة الدوري، تمنح النتائج التي يتم تحقيقها على أرض الملعب في المباريات الثماني مكافآت مالية سواء في حالة الفوز أو التعادل. وقد جنت المباريات التي فاز بها الفريق هذا الموسم 450 ألف يورو لكل مباراة، بينما جنت المباريات التي انتهت بالتعادل 150 ألف يورو لكل مباراة. وبفضل 5 انتصارات وتعادل واحد، حصلت روما على 2.4 مليون يورو.

  • مكافأة الترتيب ومكافأة الدور الثماني

    أنهت روما مرحلة الدوري ضمن الفرق الثماني الأولى في الترتيب، وقد ضمن لها هذا الترتيب النهائي 2.34 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 600 ألف يورو أخرى. كما أهّلها هذا الترتيب للتأهل المباشر إلى دور الـ16، مما أضاف 1.75 مليون يورو أخرى إلى خزينتها.

  • الأسعار الأوروبية وغير الأوروبية

    منذ أن تم الانتهاء من تعديل نظام توزيع عائدات المسابقات، تم استبدال مفهوم "مجمع السوق" الشهير بمفهوم "القيمة" المقسم إلى قسمين: أوروبا وغير أوروبا، وهو في الواقع مزيج من ركيزة "مجمع السوق" السابق مضافاً إليها المعامل الفردي لكل نادٍ. وبناءً على هذين العاملين، حصل نادي روما على 7.38 مليون و2.88 مليون على التوالي.

  • أرقام أعلى مما كانت عليه قبل عام، لكنها أقل بكثير من جوائز دوري أبطال أوروبا

    وبالتالي، بلغ إجمالي العائدات النهائية التي جنتها روما حوالي 22 مليون يورو، وهو ما يمثل تحسناً طفيفاً مقارنة بموسم 2024/2025 الذي جلب حوالي 20.5 مليون يورو إلى خزينة النادي، لكن هذه الأرقام تظل أقل بكثير من تلك التي جنتها، على سبيل المثال، الفرق الإيطالية الأربعة التي خرجت بالفعل من دوري أبطال أوروبا (على سبيل المثال، حقق نابولي، الذي لم يتجاوز مرحلة المجموعات، حوالي 48.5 مليون يورو).

  • جميع الأرقام بالتفصيل

    حصة المشاركة: 4,31 مليون يورو

    الحصة "الأوروبية": 7,38 مليون يورو

    الحصة "غيرالأوروبية": 2,88 مليون يورو

    مكافأة النتائج: 2,4 مليون يورو

    مكافأة الترتيب في التصنيف: 2,34 مليون يورو

    مكافأة الترتيب بين المركز الأول والثامن: 0,6 مليون يورو

    مكافأة الدور الـ16: 1,75 مليون يورو

    المجموع: 21,66 مليون يورو


