روما، غضب غاسبيريني من البطاقة الحمراء التي حصل عليها ويسلي: يرمي أوراق مساعده

بعد أن تلقى بطاقة صفراء سابقة، ارتكب ويسلي تدخلاً ساذجاً، لكنه كان ضمن قواعد اللعبة. في الدقيقة 65، وبعد أن كان دوفيكاس قد عادل للتو هدف مالين من ركلة جزاء في الشوط الأول، استحوذ دياو على الكرة المرتدة من رينش وانطلق في هجمة عمودية، فاضطر ويسلي إلى إيقافه بإسقاطه أرضاً. لم يكن التلامس قويًا، لكنه حدث في مكانين، الساق والقميص، ولم يكن أمام ماسا خيار سوى إخراج البطاقة الصفراء لسبا. المشكلة هي أن هذه كانت البطاقة الثانية، فتم طرد ويسلي.