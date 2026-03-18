تحدث جيان بييرو جاسبيريني في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد بولونيا. ننطلق من نتيجة التعادل 1-1 في ملعب دالارا، حيث يتحدد الفائز الذي سيبلغ ربع النهائي في مواجهة أحد فريقي ليل أو أستون فيلا. سولي غائب مرة أخرى، بينما لا تزال حالة كوني قيد التقييم. وفيما يلي تصريحاته:
روما، غاسبيريني: "طرد ويسلي؟ عندما تشعر بأنك تتعرض للسخرية، عليك أن تتظاهر بالغباء"
الإصابات
ما هي حالة مانشيني وكونيه وسيليك؟ هل هم معرضون لخطر الغياب أم أنهم لم يتدربوا أمس كإجراء احترازي؟ "الأمران معاً. سنرى اليوم، وأسوأ حالة هي حالة كوني".
البطاقة الحمراء لـ ويسلي
"عندما تشعر بأنك تتعرض للمزاح، عليك أن تتظاهر بالغباء. لنقل ذلك، حتى لا نضع أحداً في موقف حرج".
الهزائم
"لقد خضنا العديد من المباريات، وكان أداؤنا أفضل في بعضها وأقل في البعض الآخر. واجهنا صعوبات في تشكيلة الفريق، لكن هذا ليس عذراً. لكن في جنوة وكومو تأثر أداؤنا ببعض الأحداث. نحن لا نمر بأفضل أوقاتنا حالياً، فنحن ندفع ثمن الإيقافات والإصابات. لم يخطئ الفريق أبداً في موقفه، حتى وإن لم نلعب بشكل جيد في جميع المباريات. نريد أن نلعب غداً بأفضل ما لدينا من قدرات".
الشعاروي
"ما عليك سوى إلقاء نظرة على تشكيلتنا. لقد غاب لمدة 40 يوماً ولم يتدرب أبداً. غداً لن يكون فينتورينو متاحاً أيضاً. غداً سيكون هناك هو وبيليجريني وساراجوسا. الجميع يبذلون قصارى جهدهم. والآن بعد أن تعافى الشعاروي، يمكن أن يكون من بين أبرز اللاعبين".