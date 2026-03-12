Goal.com
روما، غاسبيريني: "الآن نلعب كرة القدم والرجبي. بيليغريني؟ المسكين، دعوه وشأنه. إليكم موعد عودة كونيه وسولي"

تصريحات مدرب روما بعد المباراة.

تحدث جيان بييرو غاسبيريني، مدرب روما، إلى قناة Sky Sport وفي مؤتمر صحفي بعد مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد بولونيا. هذه هي كلماته.

"لقد لعبوا مباراة تعتمد على القوة البدنية، كما حدث في جنوة. ثم تكيفنا بشكل أفضل، وخلقنا فرصًا خطيرة في الشوط الأول، لكننا كنا أقل منهم قليلاً، كما أن الملعب كان له تأثير أيضًا.قدم برنارديسكي أداءً رائعًا، وبولونيا لديها لاعبون أقوياء. النتيجة ربما تكون عادلة، لأننا أيضًا حصلنا على العديد من الفرص الخطيرة". 

    "الآن أصبحت الكرات الثانية حاسمة: الضغوط تدفعك إلى لعب الكرة الطويلة، وغالبًا ما ينتهي الأمر بلعب كرة القدم-الرجبي. أعتقد أن هذا أمر يخص الموسم قليلاً، بمجرد أن ترتفع درجات الحرارة كما يحدث في نهايات المباريات، نبدأ في لعب كرة قدم أكثر تمريراً، وقد يكون الأمر كذلك قريباً. العودة؟ إذا كانت المباراة على هذا المستوى، فإن الجانب الفني لبناء اللعب يصبح أكثر صعوبة ونعمل على الهيكل. اليوم كان لدينا فريق شاب جداً، يمكننا أن نتحمل بعض النقص في القوة، لكننا خرجنا بشكل جيد في التسعين دقيقة. ستكون المباراة في روما حاسمة، وكلا المباراتين يمكن أن تكونا مختلفتين. لقد صنعنا 4-5 فرص. لا يتعلق الأمر بالجرأة، فقد كان هناك خصم قوي أمامنا، ولا أعتبر أداء روما سلبياً على الإطلاق".

    ثم أضاف لاعب أتالانتا السابق في مؤتمر صحفي.

    "مشاكل في الدفاع؟ إنها مسألة تكيف. كان هيرموسو ومانشيني غائبين، واليوم كان اللعب يعتمد كثيرًا على الكرات الطويلة والتدخلات. قدم غيلاردي مباراة جيدة، وسيليك أفضل بالتأكيد في مركز الظهير. نحن نعاني من مشاكل منذ عدة أسابيع، لكننا سنكون كاملين في مباراة الإياب، ونأمل أن يحالفنا الحظ".

    "هذا النوع من المباريات ليس الأفضل لزاراغوزا لأن الكرات الطويلة لا تلائم خصائصه، لكن الموسم طويل ويمكن أن يحدث فرقًا في ظروف أخرى، أو في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما ينخفض الإيقاع. دخل روبينيو فاز بشكل جيد وأظهر قوة بدنية جيدة. أعتقد أن سولي سيعود بعد العطلة، من الصعب التنبؤ بذلك. هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها كوني عن مباراة في أوروبا، فقد واجه صعوبة في التعافي من مباراة جنوة. فضلنا عدم المخاطرة به لأننا سنواجه كومو ثم بولونيا في مباراة الإياب".

    "بيلجريني؟ المسكين، دعوه وشأنه. يلعب بعض المباريات بشكل جيد، وبعضها الآخر بشكل أقل: مثل الجميع. ليس لأن سجل هدفًا اليوم أن التقييمات ستكون مختلفة. يجب أن نكون موضوعيين دائماً. هل أصبح إل عيناوي مختلفاً عما كان عليه قبل كأس أفريقيا؟ كأس أفريقيا غالباً ما تسبب هذه المشاكل، لكن اللاعب يستعيد إيقاعه مع اللعب. الحالات كثيرة جداً، لذلك يجب أن نكون حذرين عند اختيار اللاعبين الذين يشاركون في كأس أفريقيا. لكن الفتى ممتاز وجاد للغاية، علينا فقط أن نتحلى بالصبر".

