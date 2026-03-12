ثم أضاف لاعب أتالانتا السابق في مؤتمر صحفي.

"مشاكل في الدفاع؟ إنها مسألة تكيف. كان هيرموسو ومانشيني غائبين، واليوم كان اللعب يعتمد كثيرًا على الكرات الطويلة والتدخلات. قدم غيلاردي مباراة جيدة، وسيليك أفضل بالتأكيد في مركز الظهير. نحن نعاني من مشاكل منذ عدة أسابيع، لكننا سنكون كاملين في مباراة الإياب، ونأمل أن يحالفنا الحظ".

"هذا النوع من المباريات ليس الأفضل لزاراغوزا لأن الكرات الطويلة لا تلائم خصائصه، لكن الموسم طويل ويمكن أن يحدث فرقًا في ظروف أخرى، أو في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما ينخفض الإيقاع. دخل روبينيو فاز بشكل جيد وأظهر قوة بدنية جيدة. أعتقد أن سولي سيعود بعد العطلة، من الصعب التنبؤ بذلك. هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها كوني عن مباراة في أوروبا، فقد واجه صعوبة في التعافي من مباراة جنوة. فضلنا عدم المخاطرة به لأننا سنواجه كومو ثم بولونيا في مباراة الإياب".

"بيلجريني؟ المسكين، دعوه وشأنه. يلعب بعض المباريات بشكل جيد، وبعضها الآخر بشكل أقل: مثل الجميع. ليس لأن سجل هدفًا اليوم أن التقييمات ستكون مختلفة. يجب أن نكون موضوعيين دائماً. هل أصبح إل عيناوي مختلفاً عما كان عليه قبل كأس أفريقيا؟ كأس أفريقيا غالباً ما تسبب هذه المشاكل، لكن اللاعب يستعيد إيقاعه مع اللعب. الحالات كثيرة جداً، لذلك يجب أن نكون حذرين عند اختيار اللاعبين الذين يشاركون في كأس أفريقيا. لكن الفتى ممتاز وجاد للغاية، علينا فقط أن نتحلى بالصبر".