بعد الفشل في الصيف .. عملاق إيطاليا يتحرك لضم إندريك في الشتاء

كان الميركاتو الصيفي لـروما حرفيًا سلسلة من الصعود والهبوط في المشاعر. أولًا الانتظار، واللاعبون الذين تبخّرت صفقاتهم، ورحيل تشيليك، ثم الصفقات الأولى المدوّية مثل التعاقد مع سانتياجو كاسترو وناهويل مولينا، ثم من جديد الانتظار للصفقة في مركز صناعة اللعب والمطاردة الطويلة لرودريجو مورا، وأخيرًا الختام بصفقتي ليوناردو باليردي ومارتين دي رون. توني داميكو قدّم أقصى ما لديه دون التضحية بجواهره، وبنى تشكيلة تنافسية دون أدنى شك.

جان بييرو غاسبيريني سيكون بمقدوره المنافسة على كل الجبهات، لكن الإحساس الذي يبقى لدى الجماهير والذي يشقّ طريقه شيئًا فشيئًا حتى داخل الملكية الأمريكية لعائلة فريدكين هو أن شيئًا ما لا يزال بالإمكان القيام به للحلم بشكل أكبر ومحاولة المنافسة حتى النهاية على كل الجبهات، بما في ذلك لقب الدوري. من هذا المنطلق، ووفقًا لما تنقله صحيفة "كورييري"، فإن الملكية تنوي إعادة فتح ملف إندريك لاعب ريال مدريد في يناير.