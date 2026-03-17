لم يُقبل استئناف نادي روما بشأن إيقاف ويسلي، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الجولة الأخيرة من الدوري ضد كومو. وكان النادي الأصفر والأحمر قد حاول طلب إلغاء إيقاف اللاعب البرازيلي بسبب «خطأ في تحديد الهوية»، لكن الاستئناف قوبل بالرفض. ويرتبط السبب بعدم وجود أي خطأ في منح البطاقة الصفراء الثانية، وهو ما كان روما يطعن فيه. ويؤكد النادي أن المخالفة التي ارتكبت ضد دياو كانت من قبل رينش وليس ويسلي، وأن هذه الحالة تندرج ضمن بروتوكول VAR، الذي ينص على إمكانية التدخل في حالة الخلط بين اللاعبين.