روما بشأن كارلوس أوغوستو: جمود في مفاوضات تجديد العقد مع إنتر ومشابك مع مانو كوني، آخر المستجدات

كارلوس أوغوستو يماطل في التوصل إلى اتفاق مع إنتر، وروما تحاول التدخل: صحيفة «كورييري ديلو سبورت» تلقي الضوء على التداخل المحتمل في سوق الانتقالات بين الجيالوروزي والنيرازوري، والذي قد يحدث في الصيف ليشمل أيضًا مانو كوني، لاعب الوسط الفرنسي الذي كان موضع اهتمام النادي الميلاني بالفعل.

من المعروف منذ أشهر أن روما بحاجة إلى ظهير أيسر، نظراً لأن أنجيلينو غائب منذ بداية الموسم، ولا يبدو أن تسيميكاس قد تأقلم بعد. في يناير، باءت محاولات التعاقد مع فورتيني من فيورنتينا ومولر-وولف من ولفرهامبتون بالفشل، وفي يونيو ينتهي عقد سيليك الذي يبدو أنه في طريقه للانتقال إلى يوفنتوس مجانًا. في هذا السياق، يجب النظر إلى الاهتمام بكارلوس أوغوستو، البديل لباستوني وديماركو على الجانب الأيسر لتشكيلة تشيفو.

  • العرض والطلب

    "في الوقت الحالي، هناك خلاف حول تجديد عقد كارلوس أوغوستو، الذي ينتهي في عام 2028. بالنسبة لإنتر، لا يُعتبر اللاعب مرشحاً للرحيل، لكنه ليس غير قابل للبيع أيضاً. ويبدو أن روما تمتلك ميزانية تتراوح بين 15 و16 مليون يورو لتغطية تكاليف هذا المركز، على الرغم من أن إنتر تقدر قيمة اللاعب بما لا يقل عن 20 مليون يورو"، كما يوضح صحيفة «كورييري ديلو سبورت».

  • أغنية "كوني" التي لا تخرج من الأذهان

    قد تكون مباراة الدوري المقررة في عيد الفصح فرصة لبدء إجراء بعض الاتصالات: ففي ميلانو يبحثون بإلحاح عن لاعب وسط يتمتع بالقوة البدنية والقدرة على قطع الكرة، ولما لا، السرعة أيضًا، ولا يزال مانو كوني على رأس قائمة رغبات تشيفو بعد فشل الصفقة في صيف 2025، التي كان من المقرر إبرامها مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت. هل سيتم إعادة النظر في الأمر بإدراج كارلوس أوغوستو؟



  • شكوك كارلوس

    ليس الجانب المالي وحده هو ما يبطئ قليلاً من وتيرة المفاوضات بين كارلوس أوغوستو وإنتر، وإن كان هناك بالفعل فارق بين العرض والطلب: فاللاعب لا يزال مؤهلاً للاستفادة من «مرسوم النمو»، ووفقاً للشائعات المتسربة من شارع «فالي دي لا ليبيرازيوني»، يبدو أنه ألمح إلى رغبته في الحصول على راتب يبلغ حوالي 4 ملايين يورو. أما إنتر ميلان فتوقف عند مبلغ أقل من ذلك، حيث عرض عليه تجديد عقده براتب قدره 3.2 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 3.5 مليون يورو.

    يبلغ كارلوس أوغوستو 27 عامًا ويعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة له للعب كأساسي بشكل أكثر استمرارية. لم تتح له هذه الفرصة أبدًا في إنتر، حيث كان دائمًا محجوبًا عن المركز الثالث من قبل باستوني، وعن المركز الخامس من قبل ديماركو. ولكن ماذا لو غادر باستوني بالفعل؟ عندها قد لا يكون كارلوس قد حل مشاكله بعد، نظرًا لأن إنتر قد يقرر الانتقال إلى نظام رباعي، وفي هذه الحالة سيكون ديماركو هو الأساسي.

