روما أم إيفرتون، من سيُستبعد من المسابقات الأوروبية إذا لم يحل آل فريدكين مشكلة الملكية المشتركة؟

روما
إيفرتون
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي

وقد حلّت "قضية" الملكية المشتركة ككرة ثلجية على موسم روما الذي يقاتل في الدوري من أجل التأهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، مع تطلع، في كل الأحوال، إلى التأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية القادمة.


وقد أثار التأهل لكأس الاتحاد الأوروبي الجدل في الساعات الأخيرة حول احتمال استبعاد النادي من البطولة نفسها. وذلك بسبب القاعدة المعروفة المتعلقة بحقوق الملكية المشتركة، حيث أن النادي الآخر المملوك لعائلة فريدكين، إيفرتون، يتنافس اليوم على نفس أهداف الجيالوروسي،وفرصة التأهل لنفس البطولة عالية للغاية بقدر ما هي مستحيلة وفقاً للوائح.


ولكن في حالة التأهل لنفس الكأس، من سيُستبعد؟


  • المادة 5: ماذا ينص عليه اللائحة

    و"تحدد" قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في هذه الحالة المادة 5 من اللائحة التي تحظر فعلياً المشاركة في أكثر من فريق واحد في نفس المسابقة:


    لضمان نزاهة مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية (أي دوري أبطال أوروبا، ودوري أوروبا، ودوري المؤتمرات الأوروبي)، تُطبق المعايير التالية:

    لا يجوز لأي نادٍ يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية، بشكل مباشر أو غير مباشر:

    - امتلاك أو تداول سندات أو أسهم أي نادٍ آخر يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية؛

    - أن يكون شريكًا في أي نادٍ آخر يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛

    - المشاركة بأي صفة في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأي نادٍ آخر يشارك في مسابقة أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؛ أو

    - أن يكون له أي سلطة في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأي نادٍ آخر يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية.


    لا يجوز لأي شخص أن يشارك في الوقت نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأي صفة كانت، في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأكثر من نادٍ واحد يشارك في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية.


    لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس السيطرة أو التأثير على أكثر من نادٍ واحد يشارك في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية، حيث تُعرَّف السيطرة أو التأثير في هذا السياق على النحو التالي:

    - امتلاك أغلبية حقوق التصويت للمساهمين؛

    - امتلاك الحق في تعيين أو عزل غالبية أعضاء هيئة الإدارة أو التوجيه أو الرقابة في النادي؛

    - أن يكون مساهماً ويتحكم بمفرده في غالبية حقوق التصويت للمساهمين بموجب اتفاق مبرم مع مساهمين آخرين في النادي؛

    - أو القدرة على ممارسة تأثير حاسم بأي وسيلة كانت في عملية اتخاذ القرار في النادي».

  • من هم المستبعدون؟

    حسناً، ولكن إذا لم يحل آل فريدكين مشكلة الملكية المتعددة، فمن سيُستبعد في حالة التأهل لنفس مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ هنا أيضاً، فإن اللوائح واضحة، وقد تم تحديد القاعدة في الفقرة 2 من المادة 5:


    إذا لم يستوفِ ناديان أو أكثر المعايير الرامية إلى ضمان نزاهة المسابقة، فلا يُسمح إلا لواحد منهم بالمشاركة في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأندية، وفقاً للمعايير التالية (التي تُطبق بترتيب تنازلي):

    - النادي الذي يتأهل على أساس الإنجاز الرياضي إلى أكثر مسابقات الاتحاد الأوروبي للأندية شهرة (أي، بالترتيب التنازلي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، أو دوري المؤتمر الأوروبي)؛

    - النادي الذي احتل المركز الأفضل في الدوري الوطني الذي يمنح حق المشاركة في مسابقة الاتحاد الأوروبي للأندية ذات الصلة؛

    - النادي الذي يحتل اتحاده المرتبة الأعلى في قوائم التأهل.

  • من سيُستبعد من بين روما وإيفرتون؟

    إذن، في حال تعادل روما وإيفرتون في نفس المركز، أيهما سيُستبعد؟ يُظهر ترتيب الدول أن إنجلترا تتقدم على إيطاليا في التصنيف، وبالتالي، إذا أنهى الناديان البطولة في نفس الدور وفي نفس المركز بالترتيب، فسيكون الجيالوروزي هم من سيُستبعدون.

