علي رفعت

روليت روسي بصبغة برتغالية.. رهان بيريز على مورينيو، إما إنهيار لريال مدريد أو إنهاء لهيمنة برشلونة!

مخاطرة كبيرة من بيريز!

ذكر الصحفي ديفيد أورنستين بالتعاون مع زميله في "ذا أتلتيك" ماريو كورتيجانا أن البرتغالي جوزيه مورينيو بات المرشح الأبرز لدى فلورنتينو بيريز لتولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة. 

وأشار التقرير إلى أن رئيس النادي الملكي يدفع بقوة نحو إتمام هذا التعاقد رغم عدم وجود إجماع داخلي حول القرار. 

وتبدو العملية ميسرة من الناحية المادية في ظل وجود شرط جزائي في عقد المدرب مع نادي بنفيكا البرتغالي تبلغ قيمته ثلاثة ملايين يورو مما يسهل استعادته لقلعة سانتياجو برنابيو وهو في سن 63 عامًا.

لكن ما بين رغبة بيريز والواقع الخاص بريال مدريد، هل ينجح مورينيو ويكون هو القطعة الناقصة في جلاكتيكوس ريال مدريد الحالي؟ ذلك ما نناقشه فيما يلي:


    مقامرة الروليت الروسي في مكاتب الملكي


    يشبه التوجه نحو التعاقد مع مورينيو في هذا التوقيت ممارسة لعبة الروليت الروسي حيث يتم وضع رصاصة واحدة في المسدس وتدوير الأسطوانة ثم الضغط على الزناد مع إدراك كامل أن النتيجة إما النجاة أو النهاية المدوية.

    تعبر هذه الرغبة الرئاسية عن حالة من المقامرة التي تدفع للمغامرة بكل شيء في سبيل كسر هيمنة برشلونة المتصاعدة.

    ويرى بيريز أن هذا الرهان الخطير هو السبيل الوحيد لإعادة الانضباط لغرفة الملابس وتوفير حماية إعلامية للاعبين عبر مدرب يمتلك هيبة تاريخية وقدرة على الصدام مع الجميع.

    رئيس النادي يرى في المدرب البرتغالي الشخصية القادرة على فرض النظام داخل غرفة ملابس تعج بالنجوم، ويفضل في الأزمات اللجوء إلى خيارات تقليدية تضمن له السيطرة الكاملة على المشهد حتى لو كانت تلك الخيارات تثير الجدل حول مدى ملاءمتها للمرحلة الحالية من عمر الفريق.

    وقد يكون البحث عن مدرب يمتلك هيبة تاريخية بالنسبة للإدارة وسيلة لامتصاص الضغوط الإعلامية وتوجيهها نحو المدير الفني بدلًا من اللاعبين.


    صراع العقلية والنجومية الطاغية


    يبرز التساؤل الأهم حول مدى قدرة مورينيو على التعامل مع جيل يمتلك نزعة فردية واضحة وحضورًا طاغيًا على منصات التواصل الاجتماعي.

    وتُثار شكوك قوية حول إمكانية تعايش لاعبين يمتلكون اعتزازًا كبيرًا بذواتهم مع مدرب يميل دائمًا إلى الصدام المباشر ووضع نفسه في واجهة المشهد.

    كما أنه هناك تخوف مشروع من أن تتحول هذه العودة إلى أزمة داخلية متفجرة تفوق في أضرارها المكاسب المتوقعة خاصة أن نهج مورينيو الفني تعرض لانتقادات واسعة خلال السنوات الماضية ووصفه البعض بأنه لم يعد يواكب التطور التكتيكي السريع في الكرة الأوروبية طيلة السنوات الخمس الأخيرة أو حتى من قبلها.


    الزخم الإعلامي والاحتياجات الفنية المهملة


    لا شك أن عودة المدرب الاستثنائي ستخلق حالة من الزخم غير المسبوق وستجذب أنظار العالم بشكل أسبوعي لمتابعة التصريحات والأحداث المثيرة التي تصاحب وجوده دائمًا.

    لكن أزمة الفريق الحقيقية تكمن في حاجته لتدعيم مراكز فنية محددة مثل صناعة اللعب والربط بين الخطوط وليست في شخصية المدير الفني وحده.

    يظل الاعتماد على قدرات اللاعبين الفردية لتغطية العيوب التكتيكية مقامرة قد لا تنجح مع مدرب يميل إلى الأساليب الدفاعية الصارمة التي قد لا تتناسب مع مهارات أو تفضيلات عناصر عديدة الجيل الحالي.


    بيت القصيد


    يراهن فلورنتينو بيريز على التاريخ لاستعادة هيبة افتقدها في بعض اللحظات لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام صراع محتمل بين عقلية تدريبية تنتمي للماضي وجيل من اللاعبين يمثل المستقبل بكل تعقيداته.

    عودة مورينيو تعني بالضرورة تحويل ريال مدريد إلى ساحة للأحداث الدرامية التي قد تنتهي بنجاح تاريخي غير متوقع أو بانفجار مدوٍ ينهي حقبة بأكملها ويقضي على ما تبقى من إرث "السبيشيال وان".


