وفقًا لصحيفة «آس»، وافق روديجر على عرض ريال مدريد لتجديد عقده، وبذلك سيظل لاعبًا في صفوف النادي لموسم آخر. ورغم أن المدافع القوي كان يسعى في البداية إلى تمديد عقده لمدة عامين لضمان مستقبله على المدى الطويل، إلا أنه احترم في النهاية سياسة النادي تجاه اللاعبين المخضرمين.

عادةً ما يقدم ريال مدريد عقوداً لمدة عام واحد للاعبين الذين بلغوا سنّاً معينة، وقد أعطى روديجر الأولوية لمكانه في النادي على حساب مدة العقد.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أنه أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير في مدريد منذ وصوله قادماً من تشيلسي، ويضمن هذا الاتفاق الأخير أن يستمر حضوره المهيب في دعم خط الدفاع للموسم 2026-2027.

بقبوله الشروط، يضع روديجر حداً لأي تكهنات بشأن رحيله الفوري، مؤكداً أن ولاءه لا يزال راسخاً للنادي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة.