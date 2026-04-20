أفادت "AS" أن المدافع البالغ من العمر 33 عامًا تلقى عرضًا لتمديد عقده الذي ينتهي قريبًا في العاصمة الإسبانية. ويُعد البقاء مع "البلانكوس" "أولوية" بالنسبة لروديجر، رغم أنه كان يأمل في الحصول على شروط أكثر ملاءمة في العرض المقدم من ريال مدريد.
بعد أن كان على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد .. تحول غير متوقع في مستقبل روديجر
ماذا حدث؟
قدم وصيف الدوري الإسباني عرضًا لتمديد عقد المدافع لمدة عام واحد فقط، في حين كان روديجر يأمل في الحصول على عقد لمدة عامين. ويُقال إن المدافع يشعر بـ«بعض خيبة الأمل»، لكن ريال مدريد لا يزال واثقًا من أنه سيوقع العقد قريبًا. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق «خلال الأسابيع المقبلة» بحسب التقارير الإسباني.
ولا تعتبر مدة التمديد لمدة عام واحد علامة على عدم التقدير؛ بل تعكس ببساطة سياسة ريال مدريد الراسخة المتمثلة في عرض تمديدات لمدة اثني عشر شهراً فقط على اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين.
- (C)Getty Images
روديجر يدفع ريال مدريد إلى تغيير استراتيجيته
حتى أوائل هذا العام، بدا مستقبل روديجر في مدريد غير مؤكد. مثل ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده أيضًا هذا الصيف، كان يُنظر إلى اللاعب الدولي الألماني على أنه مرشح محتمل للرحيل في إطار التعديل الدفاعي المخطط له.
ومع ذلك، غيرت إدارة النادي رأيها: فقد ظل روديجر بعيدًا عن الإصابات في الأسابيع الأخيرة، وأبهر الجميع بلياقته البدنية ومستواه. في موسمه الرابع مع النادي، خاض 21 مباراة رسمية وسجل هدفًا واحدًا بعد أن عانى سابقًا من الإصابات.
لا يزال المدافع يدرس خياراته، حيث تربطه التقارير بنادي يوفنتوس. ويقال إن البيانكونيري يعرضون عليه فرصة لم الشمل مع مدربه السابق لوتشيانو سباليتي وعقداً لعدة سنوات.
ووفقاً لصحيفة توتوسبورت، يدرس كل من مانشستر يونايتد وليفربول أيضاً التعاقد مع المدافع المخضرم.