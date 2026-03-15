رودري يعترف بأن آمال مانشستر سيتي في الفوز باللقب قد تلاشت بعد تعثر وست هام، مما أدى إلى توسيع الفارق مع أرسنال إلى تسع نقاط

وفي حديثه بعد المباراة، تحدث رودري بصراحة عن المأزق الذي يواجهه مانشستر سيتي. "[هل انتهى سباق اللقب؟] ربما نعم، وربما لا. لن نستسلم، سنواصل القتال"، قال لاعب الوسط لشبكةTNT Sports. "نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبًا لأننا نملك الخبرة التي تثبت ما يلزم للفوز في النهاية. أعتقد أن الفارق كبير جدًا، لكننا سنقاتل حتى النهاية. الآن هو وقت عدم الندم.

"أظهرنا اليوم قليلاً من طبيعة الموسم، صعوداً وهبوطاً، ثم ربما تكون التمريرة الأخيرة أو التسديدة الأخيرة هي التي تصنع الفارق. كرة القدم تدور حول الأهداف، ولم نتمكن من العثور على اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف. هذا هو أهم شيء في كرة القدم لأننا صنعنا الفرص وسيطرنا على المباريات، لكن هذا هو ما يصنع الفارق".