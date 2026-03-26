Getty/GOAL
ترجمه
رودري يطلق قنبلة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد، بينما يصرح نجم مانشستر سيتي بأنه «لا يمكن رفض» عرض عملاق الدوري الإسباني
الشائعات حول مدريد التي لا تزال قائمة
لطالما ارتبط اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 بالعودة إلى العاصمة الإسبانية، ولن تسهم تعليقاته الأخيرة في تهدئة التكهنات المحيطة بانتقاله إلى البرنابيو. وعلى الرغم من تاريخه مع غريمه المحلي أتلتيكو مدريد، أبدى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا صراحةً مفاجئةً بشأن احتمال انضمامه إلى فريق ألفارو أربيلوا في المستقبل.
- AFP
الباب مفتوح للانتقال إلى البرنابيو
وعندما سُئل رودري عن احتمال انضمامه إلى الفريق الحائز على لقب الدوري الأوروبي 15 مرة، قال وفقًا لما نقلته قناة «أوندا سيرو»: «تبقى لي سنة واحدة في عقدي، وسيأتي وقت يتعين علينا فيه الجلوس والتحدث». وعندما سُئل بشكل محدد عن اهتمام ريال مدريد به، أضاف: «لا يمكنك رفض عرض من أفضل الأندية في العالم».
التعافي والإرهاق الذهني
يعمل لاعب خط الوسط حالياً على استعادة إيقاعه بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي. ورغم أن هذا الغياب شكّل ضربة قوية لمسيرة «السيتي» في البطولات المحلية، إلا أن رودري يعتقد أن هذه الاستراحة القسرية ربما كانت نعمة في ثوب نقمة، نظراً لطبيعة جدول مباريات كرة القدم الحديثة الذي لا يهدأ.
وأضاف: "كان من الجيد بالنسبة لي أن أرتاح وأبطئ وتيرة اللعب... فقد كان هناك الكثير من الإجهاد الذهني. وقد سمح لي ذلك بشحن طاقتي والعودة بحماس هائل. لم ألعب الكثير من الدقائق على أرض الملعب هذا الموسم، وأنا أعود وأنا في حالة أفضل بكثير". "أشعر أنني عدت لأكون رودري الذي نريده جميعًا".
- Getty Images Sport
طموحات كأس العالم والمنافسة على مركز زوبيمندي
بينما يتطلع قائد المنتخب الإسباني إلى كأس العالم المقبلة، لا يزال واثقاً من قدرة «لا روخا» على حصد اللقب تحت قيادة لويس دي لا فوينتي. وقد أدى ظهور مارتين زوبيمندي إلى خلق منافسة صحية على مركز لاعب الوسط الدفاعي، لكن رودري يعتقد أن هناك متسعاً كبيراً لكلا اللاعبين للظهور في التشكيلة الأساسية، في الوقت الذي تسعى فيه إسبانيا إلى تكرار أمجادها السابقة. وأشار رودري قائلاً: "فازت إسبانيا بكأس العالم بوجود لاعبين في مركز لاعب الوسط الدفاعي. إن قدرة دي لا فوينتي على الجمع بين العديد من اللاعبين المختلفين هي المفتاح". كما أشاد باللاعبين الجدد في التشكيلة، ولا سيما جوان غارسيا لاعب برشلونة، قائلاً: "أعتقد أنه يمر بعام رائع. لا شك في المستوى الذي يقدمه، فهو يستحق أن يكون هنا".