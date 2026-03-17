رودري، هدف ريال مدريد، يرد على شائعات الانتقال وسط «إحباطه» في مانشستر سيتي
لاعب الوسط يتحفظ بشأن عودته إلى إسبانيا
لا تزال التكهنات حول انتقال رودري إلى ملعب سانتياغو برنابيو تلاحقه، حتى في الوقت الذي يظل فيه الركيزة الأساسية لخط وسط فريق بيب جوارديولا. وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد قد حدد لاعب أتلتيكو مدريد السابق كهدف ذي أولوية، معتبراً إياه المرشح المثالي لقيادة الجيل القادم من المواهب في العاصمة الإسبانية.
ولم يفعل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً الكثير لتهدئة تلك الشائعات في آخر ظهور له أمام الجمهور. وبدلاً من الالتزام بمستقبله على المدى الطويل مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، اختار لاعب خط الوسط اتباع نهج حذر من المرجح أن يضع أندية النخبة الأوروبية في حالة تأهب قصوى قبل فترة الانتقالات الصيفية.
لا يزال رودري يلتزم الصمت
وعندما سُئل عما إذا كان رحيله عن مانشستر واردًا في نهاية الموسم، رفض رودري بشكل قاطع إغلاق الباب أمام هذا الاحتمال. وقال في حديثه إلى "كادينا سير": "لا، لا. لن أجيب على هذا السؤال. حان الوقت للتفكير فيما لدينا الآن، مع فريقي، وفي موسمي، وهو أمر كبير جدًّا، وبعد ذلك سنرى".
الفريق يعاني من نقص في الفعالية التهديفية
يتزامن الغموض الذي يكتنف مستقبله مع تراجع هيمنة مانشستر سيتي على الساحة المحلية. عقب التعادل 1-1 مع وست هام، اعترف رودري بأنه يشعر بـ"الإحباط" المتزايد إزاء المشاكل المتكررة التي يعاني منها الفريق.
وأضاف: "نعم، أشعر ببعض الإحباط، لكن هذا هو الحال بشكل عام هذا الموسم. نحن نعاني في الثلث الأخير من الملعب". "الثلث الأخير"، كما يقولون هنا في إنجلترا. تلك القدرة على تسجيل الهدف الأخير. ربما يكلفنا ذلك الكثير، لكن في كرة القدم، أهم شيء هو وضع الكرة في الشباك".
الوقت المحدد في العقد يمر بسرعة
ورغم أن النادي الإنجليزي لا يزال في وضع قوي نسبيًا، حيث ينتهي عقد رودري في عام 2027، إلا أن عدم تجديد العقد مؤخرًا قد أثار القلق. وتبلغ قيمة اللاعب حوالي 65 مليون يورو، ويخاطر مانشستر سيتي بانخفاض قيمته السوقية مع دخوله العام الأخير من عقده. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد قريبًا، فقد يصبح من المستحيل مقاومة إغراء ريال مدريد والعودة إلى مدينته الأم.
في الوقت الحالي، يصر اللاعب على أن "تركيزه الفوري" ينصب على مساعدة ناديه الحالي على التعافي من تراجع مستواه الأخير وإنقاذ طموحاته الأوروبية. يواجه مانشستر سيتي فريق "البلانكوس" يوم الثلاثاء في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز مدريد 3-0.
