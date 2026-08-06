انقلاب رودري الكبير: هانزي فليك يغيّر خطته.. ضحى بـ"مستقبل برشلونة من أجل حاضره" وحان وقت الحساب!

سوق الانتقالات يُعلمنا يوميًا، أنه لا مجال للأحكام المسبقة؛ فكل شيء يُمكن أن يتغيّر، خلال ساعات قليلة للغاية.

نعم.. هذا ما نُشاهده حاليًا، في ميركاتو العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي حسم خلاله صفقتي الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي، بالإضافة إلى التعاقد مع النجم البلجيكي الشاب جيسي بيسيو.

وبشكلٍ مفاجئ.. ظهر اسم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ كـ"صفقة قريبة جدًا" من الانضمام لبرشلونة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

وقبل أيام قليلة؛ كان رودري خارج حسابات النادي الكتالوني الكبير تمامًا، بل وعلى وشك الانضمام إلى العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد.

حتى أننا طرحنا فكرة سابقة، بأن ربط اسم برشلونة برودري - وقتها - مجرد صفقة إعلامية؛ خاصة أنه لم يكن هُناك نية لمنافسة ريال مدريد عليها، مع إعجاب كبير من فليك بلاعبي وسط فريقه الشباب.

إذًا.. ما الذي تغيّر خلال هذه الأيام القليلة؟!، ولماذا دخل برشلونة في صفقة رودري بشكلٍ قوي ومفاجئ؟!.

نحن سنحاول أن نرد من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على السؤالين - سالفي الذكر - وغيرهما، بخصوص صفقة برشلونة ورودري المرتقبة..