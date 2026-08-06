هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Hansi Flick Rodri Barcelona GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

انقلاب رودري الكبير: هانزي فليك يغيّر خطته.. ضحى بـ"مستقبل برشلونة من أجل حاضره" وحان وقت الحساب!

فقرات ومقالات
برشلونة
رودري
هانسي فليك
فرينكي دي يونج
مارك بيرنال
مانشستر سيتي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

تحوُل 180 درجة في ميركاتو برشلونة..

سوق الانتقالات يُعلمنا يوميًا، أنه لا مجال للأحكام المسبقة؛ فكل شيء يُمكن أن يتغيّر، خلال ساعات قليلة للغاية.

نعم.. هذا ما نُشاهده حاليًا، في ميركاتو العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي حسم خلاله صفقتي الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي، بالإضافة إلى التعاقد مع النجم البلجيكي الشاب جيسي بيسيو.

وبشكلٍ مفاجئ.. ظهر اسم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ كـ"صفقة قريبة جدًا" من الانضمام لبرشلونة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

وقبل أيام قليلة؛ كان رودري خارج حسابات النادي الكتالوني الكبير تمامًا، بل وعلى وشك الانضمام إلى العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد.

حتى أننا طرحنا فكرة سابقة، بأن ربط اسم برشلونة برودري - وقتها - مجرد صفقة إعلامية؛ خاصة أنه لم يكن هُناك نية لمنافسة ريال مدريد عليها، مع إعجاب كبير من فليك بلاعبي وسط فريقه الشباب.

إذًا.. ما الذي تغيّر خلال هذه الأيام القليلة؟!، ولماذا دخل برشلونة في صفقة رودري بشكلٍ قوي ومفاجئ؟!.

نحن سنحاول أن نرد من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ على السؤالين - سالفي الذكر - وغيرهما، بخصوص صفقة برشلونة ورودري المرتقبة..

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    خط الوسط.. خطة برشلونة "الأولى" في الميركاتو الصيفي

    العملاق الكتالوني برشلونة تعرض لضربة قوية، في الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بتأكُد إصابة نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    دي يونج أُصيب على مستوى الركبة، خلال مشاركته مع منتخب هولندا في بطولة كأس العالم 2026، حيث سيغيب من 3 إلى 4 أشهر إذا نجح "العلاج التحفظي"؛ بينما قد تصل المدة إلى 6 أشهر كاملة، حال اضطراره للخضوع إلى عملية جراحية في النهاية.

    ورغم ذلك.. كان هُناك توجه واضح داخل برشلونة؛ يُمكن تلخيصه في نقطتين فقط لا غير، هما:

    * أولًا: عدم التعاقد مع "بديل" لدي يونج؛ خاصة أن خط وسط برشلونة مغطى جيدًا للغاية، بلاعبين يحبهم المدير الفني الألماني هانزي فليك كثيرًا.

    * ثانيًا: إمكانية التعاقد مع "بديل" لدي يونج؛ بشرط أن يتمتع بالجودة اللازمة ولا يُمانع الجلوس على "الدكة"، مثل نجم فالنسيا الإسباني خافي جويرا الذي يحبه المدير الرياضي البرتغالي ديكو كثيرًَا.

    هذه كانت الخطة بالفعل داخل برشلونة، منذ علمه بإصابة النجم الهولندي المخضرم؛ مع التركيز على دعم الهجوم، وربما قلب الدفاع.

    • إعلان
  • RodriGetty Images

    ماذا تغيّر في برشلونة لـ"اقتحام" صفقة رودري؟!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نتحدث الآن عن الأسباب التي دفعت العملاق الكتالوني برشلونة، لاقتحام صفقة الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكلٍ مفاجئ للغاية.

    هذه الأسباب التي دفعت برشلونة نحو رودري؛ يُمكن تلخيصها في مجموعة من النقاط السريعة، على النحو التالي:

    * أولًا: الشرخ الذي حدث بين رودري والعملاق الإسباني ريال مدريد، خلال سير المفاوضات بينهما.

    * ثانيًا: تصاعد أسهم المدافع الإسباني الشاب ألفارو كورتيس، داخل فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    * ثالثًا: غموض صفقة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    والنقطة الأولى كشفت عنها شبكة "ESPN"، في الساعات القليلة الماضية؛ عندما قالت إن بيئة رودري بدأت تشعر أن هُناك شكوك لدى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لضم اللاعب إلى صفوف ريال مدريد.

    رودري لم يعجبه هذه الشكوك، ومماطلة ريال مدريد في التعاقد معه؛ فأعاد النظر في مستقبله من جديد، خلال صيف العام الحالي.

    أما النقطة الثانية.. تحدثت عنها صحيفة "سبورت"، بتأكيدها على أن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، يزيد إعجابه كل يوم بكورتيس؛ حيث قد يعتمد عليه في الموسم الرياضي 2026-2027، مع إلغاء فكرة التعاقد مع أي مدافع جديد.

    وبخصوص النقطة الثالثة.. فقد أعلنت جميع المصادر الموثوقة، أن برشلونة لا ينوي التعاقد مع أي مهاجم إلا ألفاريز؛ فإذا أصر أتلتيكو على موقفه المتعنت، سيكتفي العملاق الكتالوني بما لديه من لاعبين.

    والآن؛ إذا ربطنا النقاط الثلاث ببعضهم، سنخرج باستنتاج واضح للغاية هو:

    - 1/ فليك غيّر رأيه 180 درجة؛ عندما تعثرت مفاوضات رودري مع ريال مدريد.

    - 2/ فليك رأى أن رودري أصبح "فرصة سوقية" مفاجئة؛ وبالتالي لا يُمكن خسارتها.

    - 3/ فليك يعتقد أن صفقة الدفاع غير ضرورية الآن؛ بعد تزايد إعجابه كل يوم بكورتيس.

    - 4/ فليك يريد ضمان لاعب خط وسط كبير حال فشل صفقة ألفاريز؛ ليعطي الحرية للاعبي المقدمة الحاليين، بالتركيز على الأدوار الهجومية فقط.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    برشلونة قد يضحي بمستقبله من أجل حاضره

    بعد كل ما شرحناه في السطور الماضية؛ سيتضح لنا أن خطة العملاق الكتالوني برشلونة ومديره الفني الألماني هانزي فليك، تغيّرت أثناء الميركاتو الصيفي نفسه.

    أي أن أولويات برشلونة وفليك تغيّرت، حسب مستجدات السوق؛ لكن هذا يقودنا إلى تساؤل مهم، وهو: "هل يضحي المدير الفني الألماني بمستقبل العملاق الكتالوني من أجل حاضره؟!".

    فليك الذي يتولى قيادة برشلونة منذ صيف 2024؛ نجح في انتشال الفريق الأول لكرة القدم من "الضياع"، وإعادته للسيطرة المحلية مجددًا.

    وتوّج الفريق الكتالوني الكبير، بـ5 ألقاب محلية رسمية مع المدرب الألماني؛ هي: "الدوري الإسباني (مرتين)، السوبر (مرتين) وكأس الملك (مرة)".

    وهذا لم يكفِ بعد؛ فهدف برشلونة الأكبر هو استعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2015.

    ومن أجل تحقيق حلم دوري الأبطال، لابد للفريق البرشلوني أن يضم نجومًا كبار؛ ومن بينهم متوسط الميدان الإسباني رودري هيرنانديز، بالطبع.

    لكن.. تعاقُد العملاق الكتالوني مع رودري؛ سيقودنا إلى مجموعة من الحقائق المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم الاعتماد على متوسط الميدان مارك برنال كثيرًا، في التشكيل الأساسي.

    * ثانيًا: عدم إعطاء الفرصة إلى بعض المواهب الشابة، أمثال "تومي ماركيز، غييرمو فيرنانديز، بريان فاريناس"؛ بالإضافة إلى الجوهرة الإسبانية الرائعة إبريما تونكارا، الذي يجيد في وسط الميدان وصناعة اللعب والجناح الأيمن.

    والمشكلة أن لاعب مثل برنال، أعلن أنه يرى نفسه قادر على المشاركة أساسيًا في برشلونة؛ بينما "الفريق الرديف" ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسبانية، حاليًا.

    لذا.. قد يأتي وقتًا على برنال، لا يعجبه فيه دوره كـ"بديل"، مع شعور هؤلاء الشباب - سالفي الذكر - بعدم رضا للعب في الدرجة الرابعة؛ فيخسر برشلونة عددًا كبيرًا من مواهب خط الوسط، خاصة أنهم مطلوبين بقوة من عديد الأندية العملاقة.

    أي أن برشلونة الذي يركض وراء رودري، البالغ من العمر 30 سنة حاليًا، كلاعب جاهز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ قد يخسر مقابله مشاريع نجوم خط وسط كبار، في المستقبل القريب.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Hansi FlickGetty Images

    كلمة أخيرة.. حان وقت الحساب يا هانزي فليك!

    أخيرًا.. يجب أن نختم تقريرنا، بخصوص اقتراب متوسط الميدان الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز من العملاق الكتالوني برشلونة؛ بالقول: "لقد حان وقت الحساب يا هانزي فليك".

    سبب قولنا ذلك؛ هو أن فليك عانى كثيرًا منذ تولى القيادة الفنية لبرشلونة، وذلك بسبب عدم تلبية طلباته في صيفي 2024 و2025.

    نعم.. برشلونة كان يُعاني اقتصاديًا بشدة؛ لذا لم يستطع جلب الصفقات التي يُريدها المدير الفني الألماني، في الصيفين الماضيين.

    إلا أننا إذا نظرنا إلى صفقات الصيف الحالي؛ سنجد أن برشلونة نفذ جميع طلبات فليك، على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد، مقابل 80 مليون يورو.

    * ثانيًا: التعاقد مع الجناح الألماني كريم أديمي من النادي المحلي بوروسيا دورتموند، مقابل 22 مليون يورو.

    * ثالثًا: الاقتراب من رودري والظهير البرتغالي جواو كانسيلو، بطلب من فليك أيضًا.

    وأمام إدارة برشلونة مهمة واحدة فقط؛ هي تلبية طلب فليك بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    وقتها.. لن يكون هُناك أي عذر لفليك، على عكس الموسمين الماضيين؛ وستكون محاسبته عن الإخفاقات المحلية أو القارية، أكثر واقعية ومنطقية.