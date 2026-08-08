خيانة سيتي؟ كشف دور جوارديولا في تفضيل رودري برشلونة على ريال مدريد

وذكرت "موندو" و"سبورت" أن عرض برشلونة الأولي من أجل التعاقد مع رودري رفضه مانشستر سيتي بسبب عدم بلوغه المبلغ الذي حدده النادي الإنجليزي لبيع لاعبه.

وبحسب التقارير، عرض برشلونة 45 مليون يورو بينما يطلب سيتي مبلغًا يصل إلى 60 مليونًا تزيد مع الحوافز إلى قرابة 75 مليون يورو من أجل التخلي عن رودري.

ويعلم برشلونة بحسب التقارير أن عرضه الأولي ليس كافيًا، ويستعد في الساعات المقبلة للتقدم بعرض جديد يقارب طلبات سيتي المادية.