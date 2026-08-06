انهيار انتقال رودري إلى ريال مدريد .. وبرشلونة يقتحم الصفقة

وكشف مراسل "أتلتيك" ماريو كورتيجانا بأن برشلونة في الساعات الماضية بدأ تحركاته لاستطلاع مدى إمكانية التعاقد مع رودري هذا الصيف.
وأوضح التقرير أن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى برشلونة بسبب أسلوب لعب الفريق مع هانسي فليك، والأجواء الإيجابية في غرف الملابس.
وأكد تقرير الصحيفة البريطانية من جانبه على استمرار اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، ما يفتح باب الصراع بين قطبي الكلاسيكو بالأيام المقبلة على اللاعب.
وكانت تقارير كتالونية قد خرجت مع نهاية كأس العالم تشير إلى وجود اهتمام من برشلونة برودري، ولكن المفاوضات مع ريال مدريد كانت هي الطاغية وقتها على الإعلام.