Rodri Real Madrid 2:1
علي سمير

رودري فتح أبواب الخيانة .. تأثير كروس يعود لريال مدريد و"قاعدة أطاحت براموس" تثير الشكوك حول انتقاله للبرنابيو!

رودري

لأن الأمر لن يتخطى سوى بعض صافرات الاستهجان على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، قرر لاعب الوسط الإسباني رودري فتح "أبواب الخيانة" تمهيدًا للرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف.

صاحب الـ29 سنة وضع سيتي في مأزق، عقده ينتهي في يونيو 2027 ولا يريد التجديد، بيب جوارديولا والمدير الرياضي هوجو فيانا وإدارة النادي .. الجميع يحاول ولكن الإسباني يماطل ويفضل الانتظار.

النوايا أصبحت واضحة الآن، رودري يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو "كما يبدو الوضع كذلك"، وتصريحاته لشبكة "أوندا سيرو" تؤكد ذلك بما لا يدع أي مجال من الشك.

كلمات اللاعب تحولت من "سنرى ما سيحدث" إلى رسالة صريحة يقول فيها:"لعبي في الماضي لأتلتيكو لا يمنعني من الانتقال لريال مدريد، لا يمكن رفض كبار الأندية!".

إذن، الأمور واضحة، رودري يريد ريال مدريد، ولكن ماذا عن النادي الإسباني ورئيسه فلورنتينو بيريز، فهل يتعاقد مع نجم مانشستر سيتي؟


    أولًا .. قاعدة السن

    من المعروف عن ريال مدريد، هو التعامل بحذر شديد للغاية عندما يتعلق الأمر بالتعاقد مع لاعب عمره يقترب من 30 سنة، وهو الرقم الذي سيصل له رودري في يونيو المقبل!

    الأمر يضع ريال مدريد في مشاكل وأزمات ومفاوضات طويلة مع لاعبيه ممن تخطوا عمر الثلاثين، حيث يحرص فلورنتينو بيريز بصفة مستمرة على تجديد عقودهم لمدة قصيرة للغاية، تحسبًا لهبوط مستواهم ومردودهم البدني.

    أزمة رحيل سيرخيو راموس تأتي ضمن أبرز القصص التي عكست مدى تحفظ بيريز على فكرة الاحتفاظ بلاعب عمره تخطى الثلاثين، حيث تمسك المدافع المخضرم بالتجديد لمدة عامين، بينما قرر ريال الاكتفاء بعام واحد فقط مع تخفيض في الراتب، لينتهي الأمر برحيله عن باريس سان جيرمان، ونفس الأمر حدث مع البرتغالي بيبي.

    صفقات ريال في هذه المرحلة السنية محدودة للغاية، وحتى عندما يفعل ذلك يكون الأمر بصورة مجانية مثلما حدث مع أنطونيو روديجر الذي انضم للفريق في 2022 عندما كان عمره 29 سنة، ولكن النادي ضمه في صفقة انتقال حر.

    أيضًا خوسيلو، المهاجم المخضرم انضم لريال على سبيل الإعارة عندما كان عمره 33 سنة قادمًا من إسبانيول، وساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا ببعض المستويات البطولية.

    الظروف ستكون مختلفة عن رودري، قيمته السوقية الآن وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وصلت إلى 65 مليون يورو، ولجلبه من مانشستر سيتي سيتكلف الأمر ما لا يقل عن 50 مليونًا، إذن هناك قدر كبير من المجازفة!

    بعيدًا عن كل ذلك .. رودري مكسب لأي فريق

    لو قررنا التخلي قليلًا عن قواعد ريال مدريد والتحلي بالمرونة في تقييم لاعب الوسط الإسباني، سنجد أنه صفقة رابحة، حتى ولو انخفض مستواه مع مانشستر سيتي منذ إصابته في الموسم الماضي.

    رغم امتلاك ريال مدريد للعديد من لاعبي الوسط المميزين مثل جود بيلينجهام، أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي وغيرهم، إلا أنه يعاني بشكل واضح من تعويض القيمة الهائلة التي كان يتمتع بها توني كروس.

    لاعب الوسط الألماني كان يتميز بالتحكم في إيقاع المباراة، والتمكن من إيصال الكرة لزملائه في أماكن خطيرة بمناطق الخصوم، ومن بعدها فقد ريال هذه الخصائص تمامًا، ولم يتمكن من التعاقد مع لاعب يقوم بنفس الشيء.

    رودري يمكنه فعل ذلك بكل أريحية، لأنه ليس لاعب وسط مدافع بالمعنى التقليدي، بل يمكنه الخروج بالكرة ومقاومة الضغط وفتح الكثير من الخيارات أمام زملائه في الثلث الأخير، مما يعفي المدافعين من محاولة لعب الكرات الطويلة والمباشرة بعد رحيل كروس.

    إذن، وبكل بساطة، اللاعب الحاصل على الكرة الذهبية في 2024 يمكنه سد العجز الذي تركه رحيل توني كروس، بالإضافة إلى المزيد من الحدة والشراسة في عملية استخلاص الكرة، وأما بالنسبة لسنه، فيمكنه تقديم المطلوب لمدة 3 سنوات قادمة على أقل تقدير.

    هل يستحق رودري دفع حوالي 50 مليون يورو من أجله لمدة 3 سنوات؟ نعم بكل تأكيد، ولو أراد ريال مدريد البحث عن أهداف أخرى، سيكون عليه إنفاق أكثر من ذلك بكثير..


    أهداف أكثر أمانًا ولكن!

    بالحديث عن مراكز خط الوسط، هناك العديد من اللاعبين المتاحين الذين يمكن لريال مدريد التعاقد معهم في الميركاتو الصيفي، لو أراد الاستسلام لشكوك رودري وعمره وعودته من الإصابة.

    هناك ثنائي تشيلسي، مويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز، خاصة الأخير الذي ارتبط كثيرًا بالانتقال لريال مدريد، ومن غير المستبعد التحرك للتعاقد معه لو جدد رودري عقده مع سيتي، ولكن تكلفة أي منهما لن تقل عن 100 مليون يورو.

    وهناك أيضًا كل من ..

    - فيتينيا : لاعب وسط باريس سان جيرمان التعاقد معه أمر شبه مستحيل، وقيمته ستزيد عن 100 مليون يورو.

    - ساندرو تونالي : قيمته ربما تصل إلى 50 أو 60 مليون يورو، عمره 25 سنة، ولكن فكرة نجاحه مع ريال مدريد تبدو أقل من رودري بكثير.

    - آدم وارتون : أحد أفضل المواهب الإنجليزية الصاعدة بفضل تألقه مع كريستال بالاس، ولكن سعره لن يقل عن 120 مليون يورو بسبب ارتفاع الأسعار في البريميرليج، وقد يواجه مشاكل في التأقلم مثل بعض أبناء بلاده وأبرزهم حاليًا ترنت أرنولد.

    - إليوت أندرسون : نجم صاعد آخر في سماء الكرة الإنجليزية، مستواه مع نوتنجهام فورست لفت أنظار جميع الكبار نحوه، ولكن سعره يتساوى تقريبًا مع قيمة وارتون.

    ريال أمامه فرصة لضم أي من هؤلاء لرفع الجودة في خط الوسط، وهناك إمكانية للتخلي عن كامافينجا أو تشواميني لتوفير السيولة المالية لأي صفقة ضخمة محتملة، ولكن هناك نسبة مجازفة أيضًا، لأن جميعهم لا يمتلكون نفس خبرة رودري.


    باب الخيانة يُفتح من جديد

    اللعب لأتلتيكو مدريد وريال في إسبانيا أمر لا يحدث كثيرًا، ولكنه ليس مستحيلًا، لعل النموذج الأبرز حاليًا هو البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تألق مع أتلتيكو ولعب لتشيلسي قبل الانتقال إلى ريال مدريد ليصبح من أساطير حراسة المرمى في تاريخ النادي.

    ألفارو موراتا أيضًا، بدأ حياته في أكاديمية ريال مدريد ولعب للفريق الأول، خاض تجربتين مع تشيلسي ويوفنتوس، ولعب لأتلتيكو في وقت لاحق من مسيرته.

    ماركوس يورنتي، تخرج من أكاديمية ريال مدريد وانتقل بشكل مباشر إلى أتلتيكو في 2019 ونجح بشكل كبير مع الغريم والعدو التقليدي.


    وبالعودة إلى التاريخ، هناك القصة الأشهر، برحيل راؤول جونزاليس عن أكاديمية أتلتيكو في مرحلة مبكرة من مسيرته، لينضم بعدها إلى ريال الذي تحول لأحد أهم نجومه على مدار التاريخ.

    وهناك نماذج أخرى مثل النجم المكسيكي السابق هوجو سانشيز، وحتى سانتياجو برنابيو الذي تم تسمية معقل ريال مدريد باسمه، لعب لأتلتيكو لفترة قصيرة قبل الذهاب للميرينجي.

    وأخيرًا، هناك الألماني بيرند شوستر، الذي لعب لكبار إسبانيا "ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة" وهي حالة نادرة للغاية.

