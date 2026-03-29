"ما فعله لوكا مضحك" .. رودريجو يكشف حديث مودريتش مع محمد صلاح بعد خسارة ليفربول نهائي دوري الأبطال 2022

في 28 مايو 2022، جمع نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد، حيث كانت المرة الثانية التي يصل لها صلاح مع الريدز.

المرة الأولى كانت في نهائي 2017-2018، حيث تلقى ليفربول الهزيمة بهدف مقابل ثلاثية، في لقاء شهد تعرض صلاح لإصابة في الكتف على إثر تدخل عنيف من سيرخيو راموس عليه، حرمته من المشاركة بشكل منتظم مع منتخب مصر في كأس العالم روسيا 2018.

تجدد اللقاء بين الفريقين في نهائي 2021-2022، وقبلها توعد الجناح المصري بالثأر من المرينجي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تحولت لسخرية منه عقب الهزيمة 0-1.