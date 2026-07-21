"ابتساماتنا تزعجهم" .. رودريجو دي باول ينتقد "نظريات المؤامرة" حول مسيرة الأرجنتين في كأس العالم

وفي منشور على «إنستجرام»، اتهم دي بول مشجعي الفرق المنافسة بانتظار فشل الأرجنتين، ورفض الانتقادات الموجهة للفريق. كما أعرب لاعب خط الوسط عن خيبة أمله لعدم تمكنه من تحقيق فوز آخر في كأس العالم، قائلاً إن أكبر ألم هو عدم قدرته على إعادة الكأس إلى الوطن مرة أخرى لمشجعي الأرجنتين.

وكتب: "أكبر ألم هو أننا لم نتمكن من إحضار كأس العالم إلى بلدنا مرة أخرى، لأنه إذا كان هناك من يستحق أن يعيش هذا الشعور مجدداً، فأنتم أنتم. لكن مع مرور الساعات، يوصلون إلينا رسالة مفادها أن ارتباطهم بهذه المجموعة يتجاوز الكأس، وهذا شيء أريد التمسك به لأتمكن من تجاوز هذه اللحظة.

"اليوم، أنظر إلى عدد الأشخاص الذين كانوا ينتظرون هذا الفشل، وينشرون نظريات مؤامرة لا أساس لها طوال كأس العالم فقط لتخفيف ألمهم من عدم قدرتهم على تجربة ما كنا نعيشه نحن الأرجنتينيون – لأن ابتساماتنا تزعجهم، ولأن أسلوبنا يثير غضبهم".







