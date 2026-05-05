روبينيو جونيور يطالب نيمار بالاعتذار العلني بعد ضربه له!
صراع الأجيال
وقع الحادث خلال حصة تدريبية مخصصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الدوري البرازيلي التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام بالميراس يوم السبت. وأفادت التقارير أن نيمار رد بعنف بعد أن تجاوزه اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بمهارة، مما دفع المهاجم المخضرم إلى عرقلة زميله في الفريق بدافع الإحباط. واضطر زملاؤهما للتدخل بعد أن دخل الاثنان في مشادة كلامية حادة، الأمر الذي أدى الآن إلى إرسال بلاغ رسمي إلى إدارة النادي.
الإجراءات الرسمية
وفي حين تواصل نيمار بشكل خاص مع زميله ووالدته، يصر فريق روبينيو جونيور على أن هذه المبادرة الخاصة غير كافية. وأفادت قناة ESPN البرازيلية بأنهم طالبوا باعتذار عام رسمي، ويريدون من النادي اتخاذ موقف رسمي حازم تجاه هذه الواقعة. ويُقال إن إدارة سانتوس فوجئت بهذا الطلب، لا سيما وأن اللاعبين كانا قد تبادلا حديثًا بدا وديًا خلال حصة التدريب صباح يوم الاثنين.
التبعات القانونية والتعاقدية
أثار هذا الإخطار الرسمي تكهنات حول مستقبل روبينيو جونيور، حيث تشير مصادر ESPN إلى أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لفسخ العقد عبر القنوات القانونية. ورغم أن وكلاءه ينفون ذلك بشدة، فإن هناك احتمالاً آخر قيد النقاش وهو انتقاله على سبيل الإعارة لضمان حصول المهاجم الشاب على مزيد من وقت اللعب. أما نيمار، فلا ينوي التعليق علنًا على هذه المسألة رغم الضغوط التي يمارسها معسكر اللاعب الشاب.
اختبار "سودامريكانا" يقترب
يجب على سانتوس أن يحوّل تركيزه بسرعة إلى المنافسات القارية، حيث يستعد لمواجهة ديبورتيفو ريكوليتا في دوري كونميبول سودامريكانا يوم الثلاثاء المقبل. ويواجه المدرب كوكا مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على الانسجام داخل الفريق وسط الضجة الخارجية واحتمال حدوث انقسامات داخلية في أعقاب هذا الخلاف المثير للجدل. ومع وجود جدول مباريات مزدحم في المستقبل، بما في ذلك مواجهات ضد ريد بول براغانتينو وكوريتيبا، يتعين على النادي حل هذه الأزمة لمنع انحراف مسار موسمه عن مساره.