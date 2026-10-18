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Francesco Guerrieri
ترجمه

تلقى التعليمات من زميل والده .. ظهور أول صعب لروبينيو جونيور في الدوري الإيطالي

فقرات ومقالات
جنوى
R. Junior
روما ضد جنوى
الدوري الإيطالي

روبينيو جونيور خاض أول مباراة له في الدوري على أرضية الأولمبيكو ضد روما في لقاء معقّد لجنوى

لم تكن ليلة سعيدة بالنسبة إلى جنوى بقيادة دانييلي دي روسي، الذي عاد للمرة الثانية إلى ملعب الأولمبيكو بصفته خصمًا لمواجهة روما "فريقه".

مشاعر كثيرة عاشها مدرب جنوى الذي حظي كذلك بتحية من الكورفا سود في الملعب، لكن إلى جانبه هناك لاعب لن ينسى هذه المباراة أبدًا: إنه مهاجم جنوى روبينيو جونيور، البرازيلي مواليد 2007 الذي خاض أول ظهور له في الدوري الإيطالي بعد دخوله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

نعم، إنه ابن روبينيو ذاك؛ لاعب ميلان وريال مدريد السابق. من روبينيو إلى آخر، إذ أشركه دي روسي في الدقيقة 83 بدلًا من ميسياس والنتيجة كانت بالفعل 2-0 لمصلحة روما.



  • ظهور روبينيو جونيور الأول

    الشخص الذي أسدى النصائح الأخيرة لروبينيو قبل دخوله إلى أرض الملعب كان ستيفان الشعراوي، زميل اللاعب البرازيلي في الفريق واللاعب الذي يعرف الأوليمبيكو وروما جيدًا بعد أن لعب سنوات عديدة بقميص روما.

    كما أن الشعراوي هو خيط الوصل بين روبينيو الأب وروبينيو الابن: فقد لعب في أيام ميلان مع والد زميله الحالي في جنوى. من المؤكد أنه لم يكن اللاعب الذي كان دي روسي ينتظر منه شيئًا أكثر: فقد دخل في لحظة صعبة بالنسبة للفريق، وفي الدقائق القليلة التي لعبها لمس كرات قليلة دون أن ينجح في أن يكون خطرًا في منطقة جزاء الخصم.


  • RobinhoGetty

    أرقام روبينيو جونيور مع جنوى

    لكن على الأرجح لن تكون هذه آخر فرصة يحصل عليها روبينيو جونيور لإبراز قدراته، إذ سيمنحه المدرب فرصًا أخرى خلال الموسم ليقرر بعد ذلك بالتنسيق مع الإدارة ما إذا كان سيبقيه ضمن القائمة ويعتمد عليه في العام المقبل أيضًا: فقد انتقل على سبيل الإعارة من سانتوس، وتنص الاتفاقية أيضًا على حق شراء بنحو 8 ملايين يورو؛ في المقابل، لا يوجد أي إلزام بالشراء.

    وقبل ظهوره الأول في الدوري الإيطالي، كان روبينيو جونيور يسلط الأنظار عليه مع فريق البريمافيرا لجنوى بقيادة ميمو كريشيتو، حيث سجل هدفين في أول مشاركة له أساسيًا أمام أتالانتا.



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