"دوري جورجينا" ومعاقبة روبن نيفيش .. رد غاضب من وليد الفراج على التشكيك في الهلال بعد واقعة جماهير التعاون!

ونشر الموقع الرسمي بنادي الهلال، بيانًا رسميًا، استنكر فيه ما صدر من قبل فئة من جماهير نادي التعاون، وسلوكها الذي يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية، ورفض مثل هذه التجاوزات أو المساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين، أو استغلال مشاعر الفقد من أجل الاستفزاز والإساءة.
وأعلنت شركة نادي الهلال عن اتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيال ما حدث بحق اللاعب روبن نيفيش، من أجل حفظ حقوق النادي ولاعبيه، والتعامل مع مثل تلك التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح.
وفي هذا السياق، أبدى نادي التعاون، عبر بيان رسمي، رفضه القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه أحد لاعبي الهلال، وأن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبررًا للإساءة أو الانتقاص من الآخرين، أو التنمر على حساب مشاعر أي إنسان، مضيفًا "رياضتنا السعودية تستمد قيمها من أخلاق مجتمعنا الأصيل وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتقوم على الاحترام والتنافس الشريف وحفظ كرامة الجميع".
ونوّه التعاون في بيانه بأن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي، هي بمثابة تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير النادي، التي يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مع التعهد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار الواقعة وردع كل مسيء".
ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا بالتضامن مع رابطة دوري المحترفين، لاستنكار الممارسات غير المقبولة التي شهدتها مباراة التعاون والهلال، مشددًا على أن الإساءة أو الاستفزاز يعد سلوكًا مرفوضًا لا مكان له في كرة القدم السعودية.
وأكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات، وقد اتخذت الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسيتم الإعلان عنها فور استكمالها.