روبن نيفيش يرعب جمهور الهلال وسيموني إنزاجي يكشف موقفه.. ويعلنها: لم أشاهد مثل إصابة خاليدو كوليبالي "الغريبة"

الإصابات لا ترحم الهلال في الموسم الحالي..

رغم الفوز.. تلقت جماهير عملاق الرياض الهلال "صدمة"، في نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نادي ضمك، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال فاز (1-0) على فريق ضمك الأول لكرة القدم، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • إصابة روبن نيفيش في نهاية مباراة الهلال وضمك

    وفي هذا السياق.. سقط النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، على أرضية ملعب "المملكة أرينا"؛ وذلك في نهاية المواجهة ضد نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وتدخل الجهاز الطبي لنادي الهلال على الفور، لمعالجة نيفيش - الساقط على أرضية الملعب -؛ قبل أن ينهض اللاعب مرة أخرى، ولكن مع صعوبة كبيرة في الحركة.

    ويبدو أن متوسط الميدان البرتغالي؛ عانى من إصابة قوية على مستوى كاحل القدم، والتي جعلته لا يستطيع الحركة بشكلٍ جيد.

  • حقيقة خطورة إصابة نيفيش.. ومفاجأة عن خاليدو كوليبالي

    ومن ناحيته.. تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، عن إصابة البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ والتي أرعبت الجماهير بنهاية مباراة ضمك، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    إنزاجي أعلن في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة، تعرض نيفيش لاحتكاك قوي؛ لكنه أكد أن الإصابة ليست خطيرة.

    أما بخصوص السنغالي خاليدو كوليبالي، قلب دفاع نادي الهلال، الغائب منذ فترة عن الفريق الأول؛ فقد كشف المدير الفني الإيطالي عن أنه يُعاني من "ورم تحت الجدل".

    وقال إنزاجي: "بحكم خبرتي في كرة القدم، لم تمر عليّ إصابة مثل التي يُعاني منها كوليبالي".

    أرقام روبن نيفيش مع نادي الهلال

    روبن نيفيش البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

    صفقة نيفيش كلفت خزينة نادي الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2026 - قبل التمديد إلى 2029 -.

    ومنذ الانضمام للفريق الهلالي.. لعب نيفيش 128 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 19 هدفًا، وصانعًا 33 آخرين.

    وتوّج النجم البرتغالي بـ4 ألقاب رسمية مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه صيف 2023 وحتى الآن؛ وهم: "السوبر السعودي (مرتان)، دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

