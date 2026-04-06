احذر يا الهلال من روبن نيفيش .. سيناريو محمد صلاح ليس ببعيد!

ماذا يفعل نيفيش؟

لا يختلف اثنان على القيمة الكبيرة التي أضافها "العازف" البرتغالي روبن نيفيش، منذ قدومه إلى الهلال، والذي شكل ثنائية رائعة مع سيرجي سافيتش، جعلت الجماهير تثق بأن وسط ميدان الزعيم "في أمان"، فضلًا عن أدواره الدفاعية، وتفننه في إحراز الأهداف بطرق رائعة.

ولكن، أمر غريب أصاب روبن نيفيش، وكأنه يصرّ على إخراج نفسه من الملعب، فهو لم يتوقف عن إثارة الجدل، بتصريحاته الهجومية ضد الحكام، والحديث عن عدالة المنافسة.

البرتغالي الذي قال عند مجيئه "لم نأتِ إلى السعودية من أجل التقاعد"، والذي خرج في أكثر من مناسبة للدفاع عن دوري روشن، بات يتحدث كثيرًا عن "أزمات" عدالة المنافسة، وكأننا نشاهد نسخة أخرى من نيفيش.

لنسلط الضوء قليلًا على الوجه الآخر لروبن نيفيش، وما يؤكد أن تصريحاته بعد مباراة التعاون، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما استمرارًا لمسلسل الجدل الذي يثيره وسط الهلال..

  • السخرية من النصر .. "هذا عار"

    لم يكن جدل نيفيش وليد اللحظة، بل إن له قصصًا مع الغريم التقليدي للهلال، النصر، تثبت بأن البرتغالي تحوّل إلى "شخصية هجومية"، نقل الصراع الكروي إلى خارج الملعب.

    عندما قرر مركز التحكيم الرياضي، منح النصر نقاط مباراة العروبة الثلاث، في الموسم الماضي، على خلفية أزمة الحارس رافع الرويلي، خرج روبن نيفيش ليعلن على الملأ، بأن ما حدث يمثل "عارًا ولا يحدث في أكبر الدوريات في العالم"، كما وصف الأمر بأنه "يشوّه" الدوري السعودي.

    ليس ذلك فحسب، بل إن النصر عندما حقق فوزًا في اللحظات الأخيرة أمام الفيحاء، في الجولة السابعة من هذا الموسم، كان نيفيش ضمن نجوم الهلال والأهلي، الذين سخروا من قرار الحكم محمد الهويش، باحتساب ركلة جزاء لرفاق رونالدو في الدقائق الأخيرة، حيث نشر على الفور، بعد احتساب الركلة، قصة عبر حسابه على منصة (إنسجرام)، تحمل "إيموجي" لصور ضاحكة.

  • من كرة اليد إلى أزمة الهاتف

    نيفيش بدا وكأنه اعتاد على نغمة الجدل التحكيمي، وللمصادفة، فإن للبرتغالي حديثين جدليين عن قرارات الحكام، جاءت بعد مواجهتي الهلال أمام التعاون في دوري روشن.

    بالعودة إلى فبراير الماضي، خرج روبن نيفيش، بتصريح جدلي بعد "مؤجلة" الجولة العاشرة، قائلًا إن هناك لاعبين يلمسون الكرة داخل منطقة الجزاء، كأنها كرة يد أو سلة، دون احتساب أي قرار، رغم التوجه إلى تقنية الفيديو، كما أشار إلى تباين قرارات الحكام في مختلف المباريات، ثم طالب بـ"حماية" دوري روشن وضمان العدالة والمساواة في مختلف القرارات التحكيمية.

    وها هو ذا بعد مباراة الجولة السابعة والعشرين، يخرج بتصريح جديد، بعدما استعرض هاتفه لمشاهدة هدف التعاون الثاني، ليقول "أنا أشاهد اللقطة، لأني تحدثت مع الحكم بعد المباراة، وأخبرني بوضوح أنه لا يوجد خطأ على تراولي، والآن أنا أشاهدها لأن هذه اللعبة كانت سبب الهدف الثاني للتعاون، والحكم قال لي: شاهد الفيديو لاحقًا، لا يوجد خطأ، وأنا أشاهد الفيديو الآن، وهناك خطأ واضح".

  • "أشياء غريبة تحدث منذ يناير"

    ولعل الرد الذي اتفق عليه عدد من النقاد والمحللين، حول تصريحات روبن نيفيش، بأن "من أمن العقوبة أساء الأدب"، خاصة وأن نبرة البرتغالي باتت تحمل تشكيكًا مستمرًا في عدالة المنافسة، وآخرها الحديث عن "أشياء غريبة تحدث في الدوري منذ يناير".

    نيفيش بات في دائرة الضوء، اتهامات له بالتشكيك وإثارة الرأي العام، والحديث عن غرابة الأمور منذ يناير، رغم أن الهلال كان أكثر الفرق إبرامًا للصفقات في الفترة الشتوية، كما ذكر الإعلامي فارس الفزي، عبر برنامج "نادينا"، بأن الغرابة كانت في تعاقد نادٍ مع قائد نادٍ آخر (يقصد انضمام كريم بنزيما إلى قلعة الزعيم).

    ليس ذلك فحسب، بل إن الناقد أحمد الحربي، إن الغرابة في التحركات داخل الهلال، وليس خارجه، مضيفًا أن روبن نيفيش عليه أن يظهر لنفسه، وأنه يعاني من زيادة في وزنه، كما تساءل حول تلك الأمور الغريبة، في الوقت الذي يعود فيه تراجع النتائج لأداء الهلال نفسه، الذي تعادل مع الرياض، وفرط في الفوز أمام الاتحاد "منقوص العدد"، ثم التعاون، ما يؤكد أن الهلال داخليًا يعاني من مشكلات.

  • كلمة أخيرة: هل تأثر بالعروض الخارجية؟

    رغم أن روبن نيفيش صرّح في أكثر من مناسبة، بأنه سعيد مع عائلته في المملكة، إلا أننا يجب ألا ننسى بأن تجديد عقده مع الهلال، استغرق وقتًا طويلًا، وسط الكثير من التشكيك، حول رحيل محتمل عن قلعة الزعيم، قبل أن يحسم التجديد رسميًا حتى صيف 2028.

    نيفيش حاله مثل الكثير من النجوم في دوري روشن، يرتبط اسمهم بعروض أوروبية كثيرة، تبدأ معها التخوفات حول تأثر اللاعب أو تراجع مستواه على إثرها، ولنا مثال واضح في نجم الاتحاد، موسى ديابي.

    التقارير ربطت روبن نيفيش، بالعودة إلى إنجلترا، من بوابة مانشستر يونايتد، في الفترة الشتوية الماضية، وكذلك وجود اهتمام من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ، وأن اللاعب يريد العودة إلى دوري أبطال أوروبا، وأشياء من هذا القبيل.

    نتفق أو نختلف، ولكن روبن نيفيش أثبت بأنه من أهم الصفقات العالمية التي جاءت إلى دوري روشن السعودي، إلا أن الحديث عن الحكام وعدالة المنافسة باستمرار، ربما بات ناقوس الخطر في رحلة البرتغالي.

    ورغم اختلاف الموقف، ولكن لننظر أيضًا إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي لم يمنع تجديد عقده مع ليفربول، حتى 2027، من الدخول في أزمات عدة، والتلويح بوجود محاولة من الإدارة لوضعه تحت الحافلة، حتى انتهى به المطاف، بإعلان رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري، فهل ينجح الهلال في "احتواء" روبن نيفيش وسط المطالبات بمعاقبته؟ أم أن سيناريو صلاح قد يحدث مع البرتغالي في أي وقت؟

