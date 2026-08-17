تألُق روبن نيفيش يؤكد "نقطة ضعف الهلال" ضد الرائد.. وحذار يا سيموني إنزاجي من تدمير الموهبة الجديدة

واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ سنتطرق الآن إلى نقطة "ركلات الجزاء" العديدة، التي يتحصل عليها عملاق الرياض الهلال.
الهلال في مباراتين فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، تحصل على 4 "ركلات جزاء"؛ وذلك على النحو التالي:
* الهلال (4-2) الفيصلي: الحصول على 3 "ركلات جزاء" في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.
* الرائد (2-0) الهلال: الحصول على "ركلة جزاء" في دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ودائمًا ما يُقال إن الهلال هو "ريال مدريد آسيا"؛ وذلك بسبب زعامة كل منهما للقارة التي يتواجدان فيها، مع القوة الإدارية والاقتصادية التي يتمتعان بها.
ويُمكن أن يُضاف على ذلك؛ التشابُه في ظاهرة "ركلات الجزاء" العديدة لكل منهما، في المباريات المحلية.
وعشاق العملاق الكتالوني برشلونة؛ كانوا يزعمون أن غريمهم التاريخي ريال مدريد، لا يستطيع الفوز بدون الحصول على "ركلات جزاء".
نفس الأمر يتكرر من منافسي الهلال، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بسبب "ركلات الجزاء" العديدة، سواء ضد الفيصلي أو الرائد.
هُنا.. يجب أن نُشير من ناحيتنا، إلى أمرين مهمين بخصوص ذلك؛ وهما:
* أولًا: هُناك إجماع من المحللين على صحة "ركلات جزاء" الهلال؛ سواء ضد الفيصلي أو الرائد.
* ثانيًا: "ركلات الجزاء" هي جزء من اللعبة؛ حيث تدل على مهارة وذكاء نجوم الهلال، داخل منطقة الـ18 للخصوم.
أي أن ليس كل فريق يحتسب ضده "ركلات جزاء"، يكون ذلك بسبب مساعدة التحكيم له؛ فقد يعود هذا الأمر إلى مهارة نجومه وذكائهم، أو حتى سذاجة الخصوم.