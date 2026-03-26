روبرت ليفاندوفسكي وجيانلويجي دوناروما و11 من أكبر النجوم المعرضين لخطر الغياب عن كأس العالم 2026

على الرغم من أن بولندا لا تُعتبر من بين القوى الكبرى في أوروبا، إلا أنها من المشاركين الدائمين في البطولات الدولية. فقد تأهلت إلى آخر خمس بطولات لبطولة أمم أوروبا وأربع من آخر ست بطولات لكأس العالم، ومع ذلك فإن مشاركتها في نسخة عام 2026 تتعرض لتهديد خطير.

حتى مع استمرار روبرت ليفاندوفسكي في تقديم أداء رائع في سن 37 عامًا، سيتعين على بولندا الفوز على ألبانيا ثم على السويد أو أوكرانيا إذا أرادت الوصول إلى أمريكا الشمالية، بعد أن احتلت المركز الثاني خلف هولندا في مرحلة المجموعات. مع استمرار المهاجم المخضرم في قيادة هجوم فريق برشلونة الغزير التهديفي الذي قد ينهي الموسم بفوزه بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سيكون من المخيب للآمال للغاية إذا لم يتمكن من المشاركة في كأس العالم للمرة الأخيرة.

كما أن ليفاندوفسكي على بعد 12 هدفاً فقط من أن يصبح أول لاعب في تاريخ بولندا يسجل 100 هدف مع المنتخب الوطني، حيث يتفوق رصيده البالغ 88 هدفاً بفارق 40 هدفاً عن وولوديميرز لوبانسكي الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب التاريخي للمنتخب. ومن المؤكد أن تحطيم هذا الرقم القياسي في كأس العالم سيكون أمراً مميزاً للغاية، لكنه يحتاج أولاً إلى منح نفسه الفرصة للمضي قدماً وتحقيق ذلك.