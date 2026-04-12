روبرت ليفاندوفسكي "متأثر بشدة" بوفاة مساعد مدرب منتخب بولندا المفاجئة والمأساوية

أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم الخبر المأساوي يوم الجمعة، معلناً أن ماجييرا، مساعد مدرب المنتخب الوطني، قد توفي بشكل مفاجئ. وتشير التقارير إلى أنه شعر بتوعك أثناء ممارسته للركض، فتم نقله على الفور إلى المستشفى العسكري في فروتسواف. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها الطاقم الطبي، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل. يقال إن الخبر كان له تأثير عميق على ليفاندوفسكي، الذي كان يربطه بالمدرب علاقة وثيقة على الصعيدين المهني والشخصي، حيث أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه "تأثر بشدة". كان ماجييرا شخصية محترمة في كرة القدم البولندية، حيث عمل كلاعب ومدرب في ليجيا وارسو قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة يان أوربان. وقد تركت وفاته المفاجئة أسرة كرة القدم البولندية بأكملها في حالة حداد.