ليس مجرد نجم عالمي: روبرت ليفاندوفسكي "قائد مثالي" يرفض الاستسلام مثل ميسي وكريستيانو رونالدو.. فاحترموه أكثر!

في عالم كرة القدم، حيث تُكتب شهادات اعتزال المهاجمين، بمجرد ملامسة عتبة الخامسة والثلاثين؛ يقف النجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي، كحالة عصية على التفسير.

ليفاندوفسكي الذي اقترب من عامه الـ38، يتعرض لانتقادات عنيفة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بسبب تراجع مستواه مع العملاق الكتالوني برشلونة، وعدم فاعليته أمام المرمى مثل السابق.

بل أن برشلونة نفسه، بدأ البحث عن مهاجم شاب جديد، لضمه إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وسط تداول الصحف العالمية بعض الأسماء، على رأسها الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

لكن رغم كل هذه الانتقادات؛ لا يزال المهاجم البولندي المخضرم يواصل القتال داخل أرضية الملعب، لقيادة العملاق الكتالوني إلى الألقاب.

قتال ليفاندوفسكي على أعلى المستويات الكروية في أوروبا، وعدم استسلامه أمام عامل السن، يجعل هذا اللاعب يستحق الاحترام حقًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..