روبرت ليفاندوفسكي "ليس متأكدًا بنسبة 50٪" بشأن خطوته التالية، حيث اعترف مهاجم برشلونة أنه "لا يعرف" ما إذا كان يريد البقاء في كامب نو

مع اقتراب موسم 2025-2026 من ذروته، يواصل ليفاندوفسكي كونه نقطة محورية في خط هجوم برشلونة. شارك المهاجم المخضرم في 33 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، وسجل 14 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة. مع انتهاء عقده الحالي مع البلوغرانا في نهاية هذا الموسم، تتزايد التكهنات بشأن خطوته التالية. على الرغم من اقتراب الموعد النهائي، يحافظ قائد المنتخب البولندي على نهج صبور ومدروس بشكل ملحوظ تجاه مستقبله المهني.

ورداً على سؤال من The Athleticعما إذا كان يريد البقاء في برشلونة، قال: "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا يمكنني إخبارك بأي شيء (عن ما سأقرره)، لأنني لست متأكداً بنسبة 50٪ من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب.

بفضل خبرتي وعمري، لست مضطراً لاتخاذ قرار الآن. لا أشعر بأي اتجاه يجب أن أقرره. ربما بعد ثلاثة أشهر سيكون عليّ اتخاذ القرار. لكن مع ذلك، لا أشعر بأي ضغط. عليّ أن أشعر بذلك. عليّ أن أبدأ في الشعور بذلك، عندها سيكون من الأسهل عليّ التحدث عن مستقبلي".