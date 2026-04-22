حسم موقفه من السعودية وأمريكا .. يوفنتوس يتقدم بعرض أول لضم ليفاندوفسكي وميلان يترقب الموقف!

في حين أن التركيز الحالي ينصب بالكامل على حصد المركز الرابع الذي يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، فإن يوفنتوس يعمل بالفعل على المستقبل وتشكيل فريقًا مميزًا للمستقبل.

الفشل المزدوج الذي حققه جوناثان ديفيد ولويس أوبيندا، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف مستقبل دوشان فلاهوفيتش، الذي سينتهي عقده بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين، يدفعان النادي البيضاء إلى التحرك بشكل حاسم للتعاقد مع مهاجم جديد قادر على أن يكون المرجع الهجومي لليوفنتوس في المستقبل.

وكما ذكرت صحيفة توتوسبورت، لا يزال اسم روبرت ليفاندوفسكي يتصدر قائمة اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأبيض والأسود.

