Michael Di Chiaro و علي سمير

حسم موقفه من السعودية وأمريكا .. يوفنتوس يتقدم بعرض أول لضم ليفاندوفسكي وميلان يترقب الموقف!

يبدو أن يوفنتوس جاد في سعيه وراء المهاجم البولندي الذي سيغادر برشلونة كلاعب حر، لكن ميلان لا يزال في الصورة

في حين أن التركيز الحالي ينصب بالكامل على حصد المركز الرابع الذي يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، فإن يوفنتوس يعمل بالفعل على المستقبل وتشكيل فريقًا مميزًا للمستقبل.

الفشل المزدوج الذي حققه جوناثان ديفيد ولويس أوبيندا، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف مستقبل دوشان فلاهوفيتش، الذي سينتهي عقده بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين، يدفعان النادي البيضاء إلى التحرك بشكل حاسم للتعاقد مع مهاجم جديد قادر على أن يكون المرجع الهجومي لليوفنتوس في المستقبل.

وكما ذكرت صحيفة توتوسبورت، لا يزال اسم روبرت ليفاندوفسكي يتصدر قائمة اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأبيض والأسود.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

  • عقد على وشك الانتهاء

    وكما هو الحال مع فلاهوفيتش، فإن عقد روبرت ليفاندوفسكي سينتهي بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين. ففي الواقع، ستنتهي علاقة مهاجم برشلونة بالنادي في 30 يونيو المقبل.

    وباستثناء أي تطورات غير متوقعة، لن يجدد المهاجم البولندي عقده مع النادي الكتالوني، وسيكون عندها حراً في التفاوض مع أي نادٍ آخر. وقائمة الأندية المهتمة به طويلة بالطبع، ومن بينها يوفنتوس.

    عرض يوفنتوس

    وفقاً لما كشفت عنه صحيفة «توتوسبورت»، فإن يوفنتوس يرغب في بذل قصارى جهده للتعاقد مع المهاجم البولندي المخضرم في صفقة انتقال حر.

    في الحقيقة، من المتوقع أن يتم التواصل في الأيام المقبلة مع بيني زهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، لتقديم عرض قادر على جذبه إلى تورينو. سيتم الحديث عن المشروع الرياضي بكل تأكيد، ولكن من الناحية الاقتصادية، سيتم طرح عقد سنوي بقيمة 6 ملايين يورو بالإضافة إلى أي مكافآت ومكافآت إضافية.

  • ميلان يترقب الموقف

    لكن يجب الانتباه أيضًا إلى ميلان الذي يراقب منذ أسابيع المهاجم السابق لبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، على الرغم من أن ملفه الشخصي لم يحظَ بعد بإجماع كافٍ لبدء المفاوضات معه وجعله المهاجم رقم 9 للروسونيري في الموسم المقبل.

    ينتظر النادي الإيطالي، ويدرس الخطوات التي يجب اتخاذها، وسيلتقي بـ بيني زهافي، وكذلك يوفنتوس: عندها فقط سيتضح مستقبل المهاجم البولندي تزامنًا مع اقتراب رحيله عن برشلونة.

    الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!



    موقف ليفاندوفسكي

    وماذا عن رغبة ليفاندوفسكي؟ وفقاً لما أوردته صحيفة «توتوسبورت»، يبدو أن السعودية ودوري كرة القدم الأمريكي سيحاولان التقدم بعروض مغرية للغاية لضمان خدمات المهاجم البولندي.

    ويبدو أن هناك أحد الأندية الأمريكية، الذي يريد إغراء ليفاندوفسكي براتب قيمته 20 مليون يورو في الموسم، ولكن وفقًا للمعطيات الحالية، فإن رغبة اللاعب تتجه مرة أخرى نحو البقاء في أوروبا.

