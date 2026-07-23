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أحمد فرهود

بداية سوداء ولكن: روبرت ليفاندوفسكي يخسر "نزال أساطير برشلونة" ضد لويس سواريز.. وسيناريو قديم يطمئن شيكاغو فاير

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برشلونة
روبرت ليفاندوفسكي
لويس سواريز
شيكاغو فاير
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
الدوري الإسباني

الظهور الأول لليفاندوفسكي في الملاعب الأمريكية..

بعد سنواتٍ من الإبداع والتألُق، في الملاعب الأوروبية؛ ظهر المهاجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفيسكي، في مسابقة الدوري الأمريكي رسميًا.

نعم.. ليفاندوفسكي شارك لأول مرة مع ناديه الأمريكي الجديد شيكاغو فاير؛ وذلك عندما واجه فريق إنتر ميامي، فجر اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -.

اللقاء جاء ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الأمريكي؛ حيث حضر المهاجم الأوروجوياني الكبير لويس سواريز مع إنتر ميامي، بينما غاب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بسبب إجازته بعد بطولة كأس العالم 2026.

ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار (3-2) على شيكاغو فاير؛ ليتلقى ليفاندوفسكي الخسارة في أول ظهور له، بعيدًا عن القارة العجوز.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، مجموعة من "الخسائر" التي تعرض لها روبرت ليفاندوفسكي، في أول ظهور له بالدوري الأمريكي؛ لكن مع مؤشر يطمئن عشاق شيكاغو فاير، بأن القادم قد يكون رائعًا..

  • Inter Miami CF v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    لويس سواريز وليفاندوفسكي.. من أعظم ما عرف الهجوم البرشلوني

    في العصر الحديث.. مر العديد من المهاجمين الكبار، على العملاق الكتالوني برشلونة؛ على رأسهم الأوروجوياني لويس سواريز، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    سواريز لعب في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، خلال الفترة من 2014 إلى 2020؛ حيث نجح في تحقيق عديد البطولات، مع أرقام فردية رائعة كالتالي:

    * مباريات: 283.

    * دقائق: 23.839.

    * مساهمات تهديفية: 308.

    * أهداف: 195.

    * تمريرات حاسمة: 113.

    وتوج سواريز خلال 6 سنوات مع برشلونة، بـ13 بطولة محلية وقارية وعالمية؛ على رأسها دوري أبطال أوروبا 2014-2015، ورباعية الدوري الإسباني.

    أما ليفاندوفسكي مثّل العملاق الكتالوني، في الفترة من 2022 إلى 2026؛ حيث أعاد الفريق إلى منصات التتويج مجددًا، مع تحقيق الأرقام التالية:

    * مباريات: 193.

    * دقائق: 14.169.

    * مساهمات تهديفية: 134.

    * أهداف: 120.

    * تمريرات حاسمة: 14.

    وحقق ليفاندوفسكي 7 بطولات مع برشلونة، خلال 4 سنوات مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم؛ وهي ثلاثية الدوري الإسباني و3 ألقاب في السوبر المحلي، بالإضافة إلى كأس الملك.

    وبالطبع.. سواريز يتفوق من حيث نسبة المساهمات التهديفية، أو حتى الإنجازات القارية والعالمية؛ لكن لا ننسى أن المهاجم الأوروجوياني كان مُحاطًا بنجوم عالميين كبار وقتها، أمثال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والرسام الإسباني أندريس إنييستا.

    ومن ناحيته.. ليفاندوفسكي جاء في أصعب فترات برشلونة، سواء من الناحية الرياضية أو الاقتصادية؛ إلا أنه تمكن مع جيل شاب في إعادة الفريق للسيطرة المحلية، فيكفي التتويج بـ3 ألقاب دوري خلال 4 سنوات فقط.

    وبالفعل؛ يرى الكثيرون أن ليفاندوفسكي كان من الممكن أن يحقق أرقامًا وإنجازات أكبر مع برشلونة، إذا عاش نفس "رفاهية" سواريز في سنواته الأولى تحديدًا.

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  • Inter Miami CF v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    نزال أساطير برشلونة.. ليفاندوفسكي يخسر بـ"القاضية" ضد سواريز

    بعد المقارنة سالفة الذكر.. دعونا نتحدث الآن عن الأقدار؛ التي شاءت أن يلتقي المهاجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي مع نظيره الأوروجوياني لويس سواريز، في أول ظهور له بمسابقة الدوري الأمريكي.

    نعم.. هذه المواجهة استحقت أن يُطلق عليها "نزال أساطير هجوم برشلونة"؛ إلا أنها ابتسمت في النهاية لمصلحة نادي إنتر ميامي بقيادة سواريز، على حساب شيكاغو فاير - فريق ليفاندوفسكي -.

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا؛ حقق إنتر ميامي الفوز (3-2) ضد شيكاغو فاير، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الأمريكي 2026.

    إلا أن الأمر لم يقتصر على فوز ميامي؛ فقد انتصر سواريز بـ"الضربة القاضية" على ليفاندوفسكي خلال هذا النزال، على النحو التالي:

    * سواريز: سجل هدفين ضد شيكاغو فاير، خلال 90 دقيقة شارك فيها.

    * ليفاندوفسكي: فشل في تقديم أي مساهمة تهديفية "تسجيل أو صناعة"، خلال 62 دقيقة شارك فيها ضد إنتر ميامي.

    لكن لا ننسى أن سواريز، اعتاد على الأجواء الأمريكية؛ حيث احتفل ضد شيكاغو فاير بـ"مباراته المئة" بقميص إنتر ميامي، مع تسجيل 50 هدفًا وصناعة 30 آخرين.

    وعلى الجانب الآخر؛ لا يزال ليفاندوفسكي يتعرف على الأجواء الأمريكية بعيدًا عن الملاعب الأوروبية، حيث مواجهة إنتر ميامي كانت مباراته الأولى فقط هُناك.

  • Inter Miami CF v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    المنطقة الشرقية.. الصدارة تتعقد في ظهور روبرت ليفاندوفسكي الأول

    استكمالًا لما سبق؛ هُناك خسارة أخرى تعرض لها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك في ظهوره الأول مع نادي شيكاغو فاير الأمريكي.

    شيكاغو يتنافس مع ناديي إنتر ميامي وناشفيل، على بطولة "المنطقة الشرقية" بمسابقة الدوري الأمريكي؛ حيث كانت النقاط قبل الجولة 16، على النحو التالي:

    * ناشفيل "الأول": 36 نقطة من 15 مباراة.

    * إنتر ميامي "الثاني": 31 نقطة من 15 مباراة.

    * شيكاغو فاير "الثالث": 26 نقطة من 14 مباراة.

    أي أن فوز شيكاغو ضد إنتر ميامي، مع المباراة الناقصة له؛ كان سيعني انتزاع "المركز الثاني" منه، مع الاقتراب من "المتصدر" ناشفيل.

    إلا أن ما حدث كان بمثابة الصدمة، في الظهور الأول لليفاندوفسكي بالملاعب الأمريكية؛ حيث خسر شيكاغو فاير ضد إنتر ميامي، بينما فاز ناشفيل في نفس الجولة ضد سي إف مونتريال.

    وبالتالي.. اتسع الفارق بين فريق ليفاندوفسكي الجديد وناشفيل "المتصدر"، إلى 13 نقطة كاملة الآن، بالإضافة إلى 8 نقاط مع إنتر ميامي "الثاني"؛ مع العلم أن شيكاغو فاير لعب مباراة أقل، كما ذكرنا.

    بمعنى.. فرص شيكاغو فاير في انتزاع صدارة "المنطقة الشرقية"، أصبحت صعبة للغاية؛ وذلك بالتزامن مع أول ظهور للمهاجم البولندي المخضرم، بقميص الفريق الأمريكي.

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  • Inter Miami CF v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    سيناريو قديم.. "صيام تهديفي" معتاد لليفاندوفسكي في الظهور الأول

    رغم كل ما ذكرناه في تقريرنا؛ إلا أن هُناك بعض المؤشرات التي يُمكن أن تطمئن عشاق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في قادم مسيرته مع نادي شيكاغو فاير الأمريكي.

    هذه المؤشرات المطمئنة، بخصوص ليفاندوفسكي مع شيكاغو فير؛ يُمكن تلخيصها في نقطتين فقط، على النحو التالي:

    * 1/ بعض اللقطات التي ظهر فيها ضد نادي إنتر ميامي.

    * 2/ تكرار سيناريو بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين والعملاق الكتالوني برشلونة.

    وبالتركيز على النقطة الأولى؛ نستطيع القول إن ليفاندوفسكي لم يقدّم مستوى كبير في أول ظهور مع شيكاغو فاير ضد إنتر ميامي، لكن رغم ذلك أظهر بعض الجاهزية كالتالي:

    * أولًا: التحرك بين العمق والجناح؛ مع العودة في بعض اللقطات إلى منتصف الملعب، لاستلام الكرات ولعب دور المحطة.

    * ثانيًا: خلق مجموعة من الفرص على مرمى نادي إنتر ميامي؛ لكن مع نقص في الدقة والإنهاء، وسوء الحظ في أحيانٍ أخرى.

    لذا.. بما أننا نتحدث عن الظهور الأول لليفاندوفسكي مع شيكاغو فاير؛ فإنه قد يتحسن أكثر في الجولات القادمة، عندما يكون أكثر جاهزية بدنية وفنية.

    أما بخصوص نقطة السيناريو؛ فإذا عدنا بالذاكرة عزيزي القارئ إلى مسيرة ليفاندوفسكي مع دورتموند وبايرن ميونخ وبرشلونة، سنجد الآتي:

    * بوروسيا دورتموند: هدفه الأول في الدوري الألماني؛ جاء في مباراته الثالثة.

    * بايرن ميونخ: هدفه الأول في الدوري الألماني؛ جاء في مباراته الثانية.

    * برشلونة: هدفه الأول في الدوري الإسباني؛ جاء في المباراة الثانية.

    أي أن ليفاندوفسكي معتاد على عدم التسجيل، في الظهور الأول مع ناديه الجديد بمسابقة الدوري، وذلك منذ حقبة دورتموند ثم بايرن وبرشلونة؛ ولكنه رغم ذلك أصبح أحد أساطير هذه الفرق، عندما حان وقت الرحيل.

    ويأمل عشاق ليفاندوفسكي أن يتكرر نفس السيناريو، مع فريقه الأمريكي الجديد شيكاغو فاير؛ خاصة أنه فشل في التسجيل أيضًا، خلال الظهور الأول له بمسابقة الدوري المحلي هُناك.