بداية سوداء ولكن: روبرت ليفاندوفسكي يخسر "نزال أساطير برشلونة" ضد لويس سواريز.. وسيناريو قديم يطمئن شيكاغو فاير

بعد سنواتٍ من الإبداع والتألُق، في الملاعب الأوروبية؛ ظهر المهاجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفيسكي، في مسابقة الدوري الأمريكي رسميًا.

نعم.. ليفاندوفسكي شارك لأول مرة مع ناديه الأمريكي الجديد شيكاغو فاير؛ وذلك عندما واجه فريق إنتر ميامي، فجر اليوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -.

اللقاء جاء ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الأمريكي؛ حيث حضر المهاجم الأوروجوياني الكبير لويس سواريز مع إنتر ميامي، بينما غاب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بسبب إجازته بعد بطولة كأس العالم 2026.

ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار (3-2) على شيكاغو فاير؛ ليتلقى ليفاندوفسكي الخسارة في أول ظهور له، بعيدًا عن القارة العجوز.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا، مجموعة من "الخسائر" التي تعرض لها روبرت ليفاندوفسكي، في أول ظهور له بالدوري الأمريكي؛ لكن مع مؤشر يطمئن عشاق شيكاغو فاير، بأن القادم قد يكون رائعًا..